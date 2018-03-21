〈北部〉《桃園》南桃交流道解「塞」 國際路打通至南平路

2018-03-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區中路區段徵收重劃區正逐漸開發，南桃園交流道周邊道路塞車問題越來越嚴重，交通局除規劃大興西路全天候禁止左轉，也正推動國際路打通到藝文特區南平路工程，完工後可串聯中路及藝文特區，也可紓解大興西路車潮，最快後年中可完工通車；而國道一號中正北路交流道目前僅為「半套」，國道新建工程局（國工局）已決定先採租地方式闢建為「全套交流道」，預估二○二一年七月完工。

南桃園交流道塞車問題嚴重，尤其是上、下班時間，國道二號下南桃園交流道車輛回堵在高速公路上，主要原因是下南桃園交流道通往中正藝文特區，目前僅靠大興西路銜接，而國際路只開通到永安路，無法發揮分流作用，市府因此決定將國際路從永安路口打通到南平路，中途可銜接富國路、寶慶路。

最快後年中完工通車

國際路貫穿工程已經完成初步定線，總長度約八八○公尺、寬廿米、總經費約二．四四億元（含用地取得約一億六千萬元），工務局將辦理道路測量及定線作業、都市計畫變更、用地取得、工程設計與施工等程序，估計最快於後年中可完工通車。

交通局指出，國際路打通至南平路，先前規劃為卅米道路，但國際路、永安路口面對的正是中埔國小，因此考量以最小拆遷面積施作，因此將縮減為廿米、雙向四車道道路，未來路廊線型將行經中埔國小側邊，僅拆除少量建物及校舍。

交通動線先做改善

除了打通國際路，交通局也進行交通動線改善，其中大興西路實施全天候禁止左轉，大興西路、國際路口號誌尖峰周期由一八○秒增為二二○秒；國際路、慈文路口也於上午七點到晚上九點禁止左轉，國際路左轉力行路號誌實施早開時相；文中路從國際路到龍壽街號誌周期由一六○秒調整為一八○秒；龍安街將沿線設置導引牌面，導引車輛利用國強一街、國強七街等道路提前左轉，避開易壅塞路口。

另方面，蘆竹區中正北路國道一號交流道目前只供往返台北的車輛上下，被戲稱是「半套交流道」，國工局雖已編列預算要將交流道擴充為「全套」，但因地主要求納入綠線捷運都市計畫區段徵收範圍而延宕。鑑於都市計畫曠日廢時，國工局已同意以租地方式先行施工，預估明年十月完成用地取得、二○二一年七月完工。