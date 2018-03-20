〈北部〉竹北試辦科技停車 感應凸槌惹怨

2018-03-20

首度引進車位在席導引系統

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市文化公園公二停五地下停車場，二月起首度引進「車位在席導引系統」，民眾抱怨燈號裝置感應常「凸槌」，出入口指示也不夠清楚，花時間繞來繞去找車位。

民怨反而花時間在找車位

承攬竹北市公所公有收費停車場的國雲公寓大廈管理維護公司表示，車位在席導引系統採超音波不斷折射感應的原理，在民眾停妥車子後，車格上方的燈號會從綠燈轉為紅燈，顯示有車停放，方便按燈號顏色尋找空車位。不過，如車身過於短小、車尾朝前停放，都會影響超音波感應。

竹北市民代表楊瑞蘭表示，許多民眾反映，遠遠看到是綠燈，開到車格前卻看見有車停放。由於停車場空間大，假日得花時間找車位，加上四個出入口缺乏指標引導，常見民眾冒險走車道進出或走出停車場後才發現距離目的地很遠，收費公告也不明顯，對外地遊客不夠友善。

業者：調整裝置 提升感應設施

國雲公司蔡姓主任表示，竹北市公所契約要求引進科技停車，車位在席導引系統二月開始試辦，尚未驗收，目前工程師天天到場持續調整裝置，設法提升感應的靈敏度，但受外在因素干擾，恐難以達到百分之百準確率。

近期將加強導引系統、四個出入口的指標和費率說明，並加強環境維護，也提醒民眾車道禁止通行。

此外，該停車場也首度引進車號辨識系統，準備取代票卡，目前以月租車測試，近期將全面推行，提升效率和品質。

竹北市公所表示，公二停五停車場共四百七十五個車格，因位在光明美食商圈，假日停車率高，月租車則有二百多輛。