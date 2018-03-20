〈北部〉《桃園》老屋健檢 建管處鎖定2768處快篩

2018-03-20

〔記者陳昀／桃園報導〕近年台南、花蓮接連發生強震造成建物倒塌的嚴重傷亡事件，市府為此選定一九九九年、九二一大地震前興建完成的六層樓以上建物，共二七六八處將進行結構快篩，年中及年底會分別完成高樓層與六樓至八樓建物的分析，並發出結果通知書；對於有進一步評估需求者，市府也已編列約三千六百萬元預算，全額補助二百四十戶進行耐震能力評估。

台南地震後有千餘棟提出 隔年跌至282棟

市府建築管理處使用管理科長郭建志指出，各縣市政府經常性推動「老屋健檢計畫」，補助民眾免費申請耐震能力初步評估，前年因逢台南維冠金龍大樓因地震倒塌、人人自危，因此有一三一五棟建物提出申請初評，但去年又下滑為僅二八二棟提出申請。

針對6樓以上、逾19年屋齡 主動出

郭建志表示，有鑑於此，市府決定主動出擊、快速篩檢，雖然桃園地質條件佳，但仍不能輕忽老舊建物風險，尤其高樓層建物危險度更高，因此市府委託建築師公會、土木技師公會，將分析九二一震災前高樓建物的結構設計圖，其中八一七處九層樓以上建物可於六月底前完成，一九五一處六至八層樓老建物也會在十二月底前完成，建管處會發出分析結果通知書給屋主，並調查接受耐震能力評估、補強改善、重建規劃輔導的意願，後續再給予協助。

郭建志表示，市民接到建管處通知書後，如果想瞭解結構分析的詳情，可洽詢建管處安排建築師、土木技師進行說明，建管處另提供二百四十個耐震能力初評的全額補助名額，完成評估後，如符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」重建資格條件者，可爭取最高四十％的重建獎勵容積。

郭建志指出，二百四十個結構初評補助名額，會以高樓層為優先，如有餘額也不排除六層樓以下住宅。但他也坦言，高樓層因為產權分散、意見較難整合，是重建路上最大的絆腳石，去年、前年共有一千五百多戶申請初評，其中有四成因不符現行建築法規而建議進入詳細評估，卻只有三棟提出申請，目前還沒有任何實際重建的案例，提醒市民可以透過「危老條例」申請重建獎勵，不要輕忽居住安全，詳情可電洽：332-2101轉6111至6113。