〈北部〉停辦80年 頭城再現迎送聖蹟、宣講聖諭

2018-03-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣立蘭陽博物館昨天邀集頭城喚醒堂、高雄美濃廣善堂及高雄市文武聖殿，辦理迎送聖蹟和宣講聖諭。蘭博根據耆老訪談，發現頭城鎮過去也有這類活動，但已停辦八十年，期望復辦後振興頭城文風。

喚醒堂遶境抵蘭博 宣講送聖蹟

位在頭城鎮的蘭陽博物館，推出以鸞堂為主題的「台灣扶鸞文化特展」，試圖重現鸞堂豐富的文化內涵，其中「迎送聖蹟」和「宣講聖諭」，在頭城喚醒堂完成科儀啟動遶境，行經慶元宮、慶安堂，抵達蘭博辦理宣講聖諭，傳布儒家文化，宣講後送聖蹟，將匯集來的紙張在敬字亭焚化。

扶鸞原是一種占卜，後成了讀書人的遊藝活動，台灣扶鸞文化就是鸞堂裡的鸞生請示神佛，用鸞筆寫下文字，交由宣講生宣講，寫下的字跡很寶貴，鸞堂每年把所有透過鸞筆寫下的字集中起來，再拿去火化，以示對文字的尊敬。

蘭博助理研究員林正芳說，頭城地區的鸞堂，昔日也有迎送聖蹟和宣講聖諭，已停辦八十年，此次邀請高雄市文武聖殿、高雄美濃廣善堂共襄盛舉，重現迎送聖蹟和宣講聖諭，藉此振興頭城文風。

高雄市文武聖殿宣講生吳淑雲表示，迎送聖蹟和宣講聖諭均屬扶鸞文化的一環，早期為皇帝宣傳聖旨，隨著時代演化，社會道德倫理觀念越來越薄弱，扶鸞被賦予教化功能。