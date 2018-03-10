〈北部〉路平4年500公里 6月提前達標

2018-03-10

市府將續推路平2.0計畫

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府對霧峰中正路展開二．一公里的路平，目前已完工，市長林佳龍九日前往視察，他表示，台中市路平計畫已經成為全國模範，市府更獲前瞻基礎建設經費達十一．五億元，為全國最多，未來將推路平2.0；建設局表示，市府推路平四年五百公里將提前在今年六月完成，屆時建設局將再啟動「路平2.0」計畫，要推動更好更多公里的路平計畫。

霧峰中正路 2.1公里路平完工

市府推路平計畫四年五百公里，今年已進入第四年，其中霧峰中正路規劃展開二．一公里的路平計畫，第一階段為從霧峰農工到民權街的中正路約○．七公里，第二階段為民權街至林森路的中正路為一．四公里，兩階段共二．一公里的路平已於日前完工，總經費二千二百多萬。

市長林佳龍昨天會同建設局長黃玉霖、霧峰區長李鴻裕前往視察，市議員李天生、張芬郁到場前往關心。

中正路途經霧峰農工、霧峰國小、霧峰區公所等多個重要機關，往南可達國道六號、南投縣草屯鎮；往北聯通大里、太平區，車流相當頻繁，是霧峰地區重要幹道，因此長期受各種重車來回輾壓，造成區段路面劣化、損壞、不平整現象嚴重，地方要求整修。

林佳龍表示，台中市路平計畫已成為全國模範，道路平坦度連兩年獲內政部評比全國第一，市府以「四年五百公里」為路平目標，可望提前於今年六月達標，而前瞻基礎建設也得到十一．五億，未來將邁向路平2.0。

建設局長黃玉霖表示，霧峰中正路路平工程終於全線鋪設完畢，全程監測施工狀況，更重要的是施工統一挖補，未來能大量減少反覆挖路，維持路面平整。

黃玉霖表示，今年六月就可達到四年五百公里的目標，因為有台中路平的成功，才有前瞻預算納入路平工程項目，台中爭取到全國最多路平預算，第一波就有十一．五億核定額度，第二波會繼續努力。

老街、景點及通學 下一波重點

黃玉霖表示，目前完成的是主要及次要的道路，就是在颱風之後要搶修的七三二公里，今年會以前瞻所核定的編號道路、生活區域如老街、觀光景點及通學安全為主，未來進一步做整體的規劃，做為下一階段路平2.0的重點。