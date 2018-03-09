〈北部〉拉拉山賞櫻塞爆 中心農路假日交管

2018-03-09

上巴陵停車 計程車接駁

〔記者李容萍／復興報導〕復興區上、下巴陵的拉拉山區，紅色、粉紅色與白色櫻花接力盛開，市府風景區管理處有鑑於本月三、四日例假日出現爆量遊客開車上山賞櫻，單日人潮逾五千人次，花況最好的中心農路嚴重塞車，考量十日、十一日仍有櫻花勇士認證、領騎及泰雅文化體驗活動，決定對中心農路實施交通管制及計程車加入接駁等措施。

今年北橫櫻花季因花苞生長速度約提早一個星期，北橫紅色系列的山櫻花、八重櫻已經凋落長出綠芽，中巴陵到上巴陵粉紅系列的吉野、昭和、富士、粉紅佳人等櫻花及白色霧社櫻也進入尾聲，僅餘上巴陵的千島櫻續領風騷，近日正逢盛開，預估花期可到本月下旬。

花季期間 假日免費賞櫻巴

風管處處長葉宗賦表示，市府觀光遊旅局於北橫櫻花季期間推出的假日免費賞花接駁車，從巴陵大橋至林班口站，沿線停靠十四個賞櫻景點，每三十分鐘一班，十日、十一日及十七日、十八日的假日都仍發車，歡迎遊客利用。

葉宗賦說，考量目前花況最好的中心農路沿線農場僅有五處停車場可停二百輛車子，為避免中心農路交通打結，決定櫻花季結束前的假日實施總量管制，一旦停車場滿車，除當地農戶及接駁計程車外，禁止外車再進入；遊客可於上巴陵停車場搭乘接駁計程車，每人來回收費二百元，承接接駁的計程車運將以當地部落居民為主。

此外，十日、十一日在拉拉山遊客中心舉辦的「泰雅文化體驗」，安排泰雅音樂表演、生活體驗及山谷音樂等節目；於櫻花季期間，完成下載桃園智慧旅遊APP、於「來企桃．樂陶陶」臉書粉絲團打卡分享賞花心得，並在三家民宿、餐飲、農民號商家各消費一百元以上者，可獲得每日限量紀念品。

遊訪台七線，風管處建議民眾可規劃二日或三日的遊程，可將慈湖、角板山園區、小烏來風景特定區及拉拉山神木區、明池森林遊樂區等景點列入，將能更悠閒地享受春暖花開。