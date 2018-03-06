〈北部〉206花蓮地震滿月 傅崐萁：2年內完成重建

2018-03-06

一坪換一坪 新城鄉擇地建「安心住宅」

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮大地震今天屆滿一個月，隨著倒塌建物全部夷平，居民生活逐漸回到常軌，但倒塌二百多戶的重建工作正要開始。縣長傅崐萁說，地震震垮不只二百多戶的房子，還有花蓮的觀光、石材產業，損失近百億元，幾乎是全縣受災，重建工作除了幫災民蓋回房子，最重要的還有觀光產業的振興，希望國人多到花蓮旅遊，重建花蓮人的信心，預計在「兩年內完成重建」。

針對三棟倒塌的集合式住宅大樓，傅崐萁昨受訪時，詳述縣府規劃的「安心成家方案」。他說，目前最終方案尚未定案，還需要善款監督委員會的同意，縣府初步規劃兩大方案，第一類方案是由縣府擇地重建，考量選擇位於新城鄉北埔青年住宅附近的土地興建永久屋，由縣府建置「安心住宅」，將是縣內第一棟有避震、抗震標章的建築物，新宅採原建物所有權一坪換一坪的方式辦理，災民不需要負擔任何經費，原住戶原有的土地，由縣府以公告現值買回。

自行重建戶 可領屋毀救助金一坪11萬

至於第二類方案，傅崐萁說，若受災戶選擇自行重建，土地有原來的受災地或另覓土地兩種方式，但他坦言，原地重建因有斷層帶的問題，屆時需考量能不能通過中央相關法規？或有沒有建築師願意在斷層帶上設計興建住宅大樓？若住戶仍想要自行找土地興建，屬於縣府的土地，縣府會全力給予行政協助；不參與縣府擇地重建的災民也可選擇領取「建地物屋毀救助金」每坪十一萬元。

縣府將以高於台北、新北、桃園、台中四都公共住宅決標均價每坪十點六九萬元，以每坪十一萬元的價格，發給不重建的受災戶地上屋毀救助金。

傅崐萁強調說，不管是擇地重建，災民不需要負擔任何經費，還是選擇領取救助金，都是全國其他震災縣市所沒有的，「有很多的選項可以讓災民選擇，縣府尊重每個人的意見」，社會大眾捐助善款，是協助大家找回一個遮風避雨的地方，「不是把所有損失財產還給受災戶」。

「兩年內完成重建」，傅崐萁說，一個月來從救援、救災、復原到重建，所有同仁都協助災民，台南倒塌的維冠大樓到目前還在開挖地下室，花蓮作自己該做的，把自己的災民照顧好，除了倒塌戶，花蓮還有上千戶房屋受地震損傷、家電、汽機車等等災損，包含觀光、農業、石材等，觀光住房率下跌，農產品受影響，幾乎是全縣縣民都受影響。