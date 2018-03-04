〈台北都會〉全市陷「紅害」 燈節急發上萬口罩

2018-03-04

6監測站全紅色等級

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕台北市昨一早濃霧瀰漫，能見度不佳，士林、大同、萬華、中山、松山、古亭六處監測站，指標污染物細懸浮微粒PM2.5每小時濃度超過六十，空氣品質指標（AOI）大於150以上，全進入紅色等級，擔心影響參加台北燈節遊行的民眾健康，北市觀光傳播局昨緊急發出上萬個口罩，燈節現場可見戴著口罩的民眾，北市環保局昨起加強稽核工地、車輛攔查。環保局預計污染物濃度持續偏高，AQI維持100以上將到明日上午，可能要到明日傍晚鋒面通過，擴散條件才會逐漸好轉。

儘管北部空氣品質拉警報，但民眾不畏空氣「紅害」，台北燈節踩街大遊行昨依舊有上萬人潮湧進西門町。由於AQI進入紅色等級危害到人體健康，觀傳局昨商請衛生局支援四千個口罩，另有熱心廠商贊助一萬個口罩，每人限領一個，最後也被索取一空。

有人不戴 有人戴兩個

記者觀察，燈節有不少戴著口罩的民眾，甚至有人戴兩個。民眾梁小姐表示，自己體質容易過敏，燈節現場人潮太多，所以自備口罩防護。與友人前來賞燈的黃小姐則相當有感，她說空氣品質糟糕，加上人潮又多，空氣實在太悶，眼睛也覺得很不舒服。但也有帶著孩子看燈的媽媽認為還好，空氣比高雄好，不算差。

七十四歲的黃伯伯說，空氣一看就知道很不好，天空看起來霧霧的，不知道是PM2.5還是霧氣很重，他說，發口罩也沒用，因為大家都不戴，沒那個習慣。三十三歲的何小姐則說，雖然知道空氣不好，但燈節這邊人擠人，過馬路時都擠在一起很悶，如果戴口罩會更不舒服，所以沒有配戴的打算。

環保局啟動應變機制

環保局指出，昨日到五日的風速微弱，擴散條件差，台灣西半部地區污染持續累積，同時未來幾天清晨及晚上西半部地區都有起霧機會，霧與霾的混合物將使得粒狀污染物濃度更高。

因應空氣品質變差，環保局昨啟動應變機制，包括執行營建工地及餐飲業稽查、機車及柴油大客貨車路邊攔查，並透過環保署協調台電對協和、林口電廠進行降載，抑制污染物。