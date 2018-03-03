〈台北都會〉國民黨市議員提名初選 9日公告

2018-03-03

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市黨部昨天公告今年底的新北市長、市議員選舉，黨內提名登記事項，主委李乾龍表示，市長提名人選希望在三月廿五日之前決定，市議員初選作業預計九日公告，將分兩梯次領表登記，十二個選區將提名卅六席，目標是奪下卅二席。

國民黨新北市長黨內初選，將於五日到七日受理登記，市黨部將在十三日以前，邀集參選人就政見發表會的方式和民調方式協調。對於周錫瑋要求舉辦電視辯論會、一個月後再辦理民調等，李乾龍表示，基層都希望提名人選趕快確定，以免拖延過久造成黨內分裂，而且依照初選辦法，只有電視政見發表會，不辦辯論會。

在市議員選舉方面，新北市議會共有六十六席議員，本屆民進黨當選廿九席、國民黨當選廿七席，民進黨籍的夷將．拔路兒後來入閣擔任行政院原住民族委員會主委，民進黨籍江永昌、張宏陸、吳琪銘三人也轉戰立委成功，加上無黨籍議員各有支持，藍、綠兩黨目前在市議會的實力相當。

今年底舉行的第三屆議員選舉，依各選區人口變化，第二選區（新莊、泰山、五股、林口）增加一席，第六選區（永和）少一席，第三選區（蘆洲、三重）藍、綠都有現任議員交棒，民進黨的鄭金隆有意交棒給媳婦、華視主播彭佳芸，國民黨籍前議長陳幸進考量健康因素，有意交棒給兒子陳汪全。

李乾龍說，市議員黨內初選預計九日公告作業時程，分兩梯次領表登記，無爭議的選區安排在第一梯次三月十三、十四日領表，第二梯次三月廿六、廿七日，兩梯次分別希望在四月卅日、五月十四日以前完成提名。