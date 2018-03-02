〈台北都會〉台北雙子星 南側蓋長廊

2018-03-02

高14.6公尺 下方有「亭仔腳」

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北車站特定專用區C1D1土地開發案，又名「台北雙子星」都市設計準則昨通過台北市都市設計審議會。北市府也首次公布要在台北雙子星南側，沿著北平西路興建高十四．六公尺的「台北長廊」。都發局長林洲民表示，台北舊城區有最美的「亭仔腳」（台語，意指騎樓），希望台北雙子星蓋好以後，市民不僅是走在兩棟新建築而已，也要走在歷史記憶裡，「『台北長廊』就是台北精神」。

林洲民表示，台北長廊的設計概念是東西軸連貫，東起於國立台灣博物館前的館前路與北平西路相交處，西側則延伸至延平北路一段，高度為十四．六公尺以下，不超過台北城北門「承恩門」。

他強調，台北長廊並不是空中走廊，「人不是在上面走」，民眾走在台北長廊下方，彷彿就像穿梭在北市的「亭仔腳」內。

都市設計準則通過

然而，北市府於一○四年農曆年才拆除忠孝橋引道解放北門，打開寬闊視野，但興建台北長廊是否又將影響到北門視覺景觀。林洲民說，台北長廊不超過北門所在的延平北路一段，又因為台北長廊夠高，柱間拱門設計具有足夠穿透性，不會干擾視覺。

台北雙子星為前市長郝龍斌規劃開發案，但因為任內發生「雙子星弊案」而遲遲未有進展。台北市長柯文哲上任後將台北雙子星列為「五大弊案」交由廉政委員會調查，並於去年宣布今年三月將開國際標公告徵求投資人。