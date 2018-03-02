〈台北都會〉基警局蔣介石銅像 將遷桃園兩蔣園區

2018-03-02

〔記者俞肇福、林嘉東、魏瑾筠／綜合報導〕基隆市警局內放置全國警察局唯一的蔣介石銅像，民進黨籍市議員游祥耀認為不適當，昨天要求警方兩個月內移除銅像，避免刺激人民；市警局昨天晚間火速回應，以塑膠帆布將蔣介石銅像包覆起來，近日將移至桃園兩蔣文化園區。

桃市觀旅局：可提前場勘遷移

桃園市政府觀光旅遊局風景管理處長葉宗賦表示，「OK啊！很OK！歡迎」，若基警局有需求，還可提前至兩蔣文化園區場勘，待確認安置點後即可進行遷移。

游祥耀昨天到警察局大樓前召開記者會，指稱警察局內尚有蔣介石銅像，這是全國各縣市警局唯一尚存的蔣介石銅像；他來示警，萬一那些要拉下銅像的團體，跑來警局要拉銅像，會製造警察人員與民眾衝突。

游祥耀指出，基隆市警局大廳通往二樓的樓梯間，擺放蔣介石塑像很不恰當；他說，基隆市最大的蔣介石塑像，一尊在基隆市警局，一尊在信義國小，其他公家機關、學校還有十尊。

游祥耀說，促轉條例通過後，基隆市政府應儘速把公共場域的威權塑像全部移除，他建議，市政府編列預算，協調還有擺放蔣介石塑像的機關兩個月內自行拆除。

信義國小校長賴麗雯說，學校內的蔣介石塑像是第三十一屆（民國七十四年）家長委員會委員集資捐贈給學校，視為校產的一部分，是否有使用年限問題，還需查相關辦法；賴麗雯指出，市長林右昌曾經指示，等到校舍進行改建工程時，一併拆除。

全國警局僅存 市府：不應存在

市政府晚間回應，市府的立場是「任何政治塑像都不應存在於公共空間、機關和教育場所內」；而警察局不應留有威權時代的政治塑像，相關單位將研議儘速移除，將銅像或雕塑送桃園兩蔣文化園區。

基隆市警局主任秘書廖誌銘說，近期就會把蔣介石塑像遷移，至於蓋帆布是為了便於施工，先將塑像上方的民主、科學等字體卸下。