〈北部〉《追思228》梁阿標獲「回復名譽」 家屬感謝總統

2018-03-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕二二八事件今年七十一週年，總統蔡英文昨天下午在台北頒發回復名譽證書給二二八受難者、前花蓮縣議會副議長梁阿標的親屬。嫁入梁家逾五十七年的長媳陳美鸞憶道，「阿爸」曾遺憾二二八事件未能獲得徹底平息，回復名譽將為他洗清冤枉，謝謝總統。

1993年公開受訪口述 隔年逝世

梁阿標曾任花蓮縣議會三屆副議長，家政女校校長、成功初級中學（現花崗國中前身）校長及花蓮高農英文教師等職，當年受難過程，地方上鮮少人提及，直至年逾九旬，才接受中央研究院近代史研究所口述歷史採訪，一九九三年首度公開，隔年逝世。

廿一歲嫁給梁家長子梁逸郎的陳美鸞，侍奉公婆梁阿標、葉儆醒逾卅年，陪伴梁阿標在花蓮市中華路上的古厝度過晚年餘生，由於梁阿標從小受基督教信仰培育，自日本留學歸國後，獲聘任花蓮港教會主日學校長，並受選長老，陳美鸞及梁逸郎一家也承襲父親「全心仰望上帝愛人、助人」的信仰，擔任教會要職，投入各種聖工服侍。

阿爸雖獲釋 晚年遺憾查無真相

陳美鸞說，「阿爸」無端被捲入浩劫，後雖幸運獲釋，但晚年總遺憾當時事件造成多人遇難、無辜被拘禁判刑，至此還查無真相無法獲得平息，縱使任職副議長等要職，籲請徹查仍徒勞無功，後則對政治感到失望，叮囑子孫切勿走上這條不歸路。

她說，二二八事件發生至今滿七十一年，「被冤枉」的阿爸劫後餘生，仍致力為信仰、教育 及花蓮奉獻付出，謝謝總統蔡英文頒發回復名譽證書，讓阿爸當年被誣控的罪名得以平反。

花蓮縣二二八關懷協會理事長鄭英賢說，每年都有二二八受難者家屬提出回復名譽申請，肯定政府以正面態度落實轉型正義，但現階段仍有許多人不願意重提過往，因為還有很多真相未明，盼政府能開啟政治檔案，還原歷史，相信在國家與民間單位共同努力下，二二八事件會愈趨透明。