〈北部〉花蓮市圖整修逾1年 估10月完工

2018-02-28

〔記者王錦義／花蓮報導〕已有卅六年歷史的花蓮市立圖書館舍老舊，歷經多次整修，花蓮市公所前年爭取到教育部近一千五百萬元經費，去年一月開始閉館進行改造圖書館硬體，原本預定施工期間一年，但過程中發現館舍耐震不足，改先施作耐震工程，市長魏嘉賢昨前往瞭解工程成效，經監造單位帶領逐一檢視都沒有結構受損，確認去年先行執行結構耐震補強工程以維護公共建築安全的決策是正確的。

魏嘉賢說，市公所爭取教育部補助推動公共圖書館書香卓越典範補助專案計畫，該案雖然在前年設計規劃，原預定去年底完工，惟必須經由教育部輔導委員審查通過後才能進行工程作業，由於花蓮多地震，當時在審查委員們的建議下，先進行結構耐震補強工程，後續再依據委員整合意見的決策，執行環境裝修與周邊無障礙設施的改善工程，以致原訂應在一年內完成的內部裝修工程往後推延。

市公所指出，結構耐震補強工程經費約三百多萬元，主要把圖書館主要梁柱加強，像是從地下室到四樓的七根主要結構柱子，透過擴柱的方式施作，目前已經完工驗收，並通過大地震的考驗。而後續的典範補助專案執行，針對全館改造內容包括一樓的親子暨多元文化閱讀區、為銀髮族打造的樂齡閱讀區，二樓則有各種不同閱讀氛圍的設計，像是客家、日式及地中海氛圍等。三樓則強化數位科技應用，包括創作研習、數位直播創作室，還有特別為青少年提供的閱讀環境等。

整體工程預計在今年十月完工，並期待能在十一月中旬對外開放，改善計畫工程經費連同耐震補強，合計二千四百多萬元，魏嘉賢說，無障礙環境也是這次改建工程裡的主要項目，從館外至館內都以貼心的無障礙空間做為設計主軸，其中更加裝了電梯設備，電梯設備並未在教育部補助項目裡，市公所因此自籌兩百多萬元做為加裝電梯設備使用，希望能貼近使用者的需求。