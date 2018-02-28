〈北部〉苗縣228紀念公園未維護 雜草叢生

2018-02-28

受害者胡海基 捐地興建

〔記者彭健禮／苗栗報導〕二二八事件及白色恐怖，造成許多人民成為政治受難亡魂。苗栗縣籍受害倖存者、二年前過世的胡海基，生前捐地在頭屋鄉孔廟旁興建白色恐怖殉難者慰靈碑，刻載上千名殉難者姓名，為民主英烈蓮位；苗縣府於九十六年規劃為「台灣民主英烈祠」，以公園型態開放世人憑弔、追念，但公園未獲妥善管理維護，園內雜草叢生，碑上英烈湮沒荒煙蔓草中。

頭屋公所：委玉衡宮管理 將反映

苗栗縣政府水利處表示，該公園為縣府興建，完工後交由頭屋鄉公所管理維護。頭屋鄉長江村貴表示，公所將公園委請玉衡宮管理維護，會向廟方反映，並協助清除整理。

玉衡宮：省府停止補助 由胡後代整理

廟方表示，廟內有象山書院，受省政府管轄，省主席林政則在任時，每年到孔廟視察，也會前往紀念碑祭拜，並每年提供約五萬元補助，協助廟方割草整理，但林卸任後，補助停止，改由胡後代自行整理，去年下半年後，未見前來，因此荒蕪。

時就讀於台中商業職業學校的胡海基，受師長影響，加入台灣民主自治同盟。該組織於二二八事件後，被國民黨政府肅查，多人被捕槍決，胡海基倖免脫逃、遭追緝。胡的友人、公館國中退休國文老師徐進榮說，胡海基於逃亡期間，他的兩名胞兄也受牽連，坐牢十年，逼得最終胡海基自首，雖保住一命，但也被宣奪不得任公職。

228辦校慶 學生用字不當惹議

另，私立建臺高中因校園工程，今年校慶延至二月廿八日舉辦。學聯會籌辦的鬼屋遊戲，因出現「二二八」，加上學生用字不妥，引讀者投訴，不僅如此，校方更接獲電郵挨罵「二二八辦校慶，可恥」。

學校學務主任彭宏正，是二二八事件受難者後代。他說，學生因不懂而犯錯，已予以告誡、教育，學聯會也將活動名稱更改；但「二二八」仍挑動著現代社會上不少敏感神經，他的外公黃蘭芳也是事件受難者，但他的母親選擇回以寬恕、包容，他也受教遵之，沒有仇恨，也希望台灣社會不要因「二二八」再有對立。