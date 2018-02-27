〈台北都會〉《追思228》基隆港大屠殺 2000多人枉死

2018-02-27

國民黨武力鎮壓 機槍掃射

〔記者俞肇福／基隆報導〕七十一年前的二二八事件，國民黨二十一師在三月八日從基隆港登陸後進行武力鎮壓，基隆港周邊成為殺戮戰場、血流成河，屍體在港域中載浮載沉，另在基隆市區、田寮港、三沙灣、社寮島（和平島）、八堵火車站等地，都有人民慘遭軍警無情的殺戮。

根據一九九二年的行政院《二二八事件研究報告》指出，基隆要塞司令部從三月九日展開「掃蕩綏靖暴匪」，在基隆，金包里（金山）、瑞芳、九份等地擊斃廿餘人，逮捕判死刑三人；另根據美國對華白皮書紀錄，三月十三日約有一百名學生被處決，十四、十五日有多具屍體漂浮在基隆港內，至少三百人遭虐殺；而台灣旅京滬七團體報告指出，從三月八日到十六日，基隆約兩千多人被屠殺。

台北教育大學教授李筱峰發表在民報的二二八研究專文中，找出多位受難者回憶口述，印證當時基隆的殺戮已達慘絕人寰的地步。

二十一師副官處長何聘儒參與「平亂」之後，難過地寫下〈蔣軍鎮壓台灣人民紀實〉回憶文章，他記載「三月八日午前，四三八團乘船開進基隆港，尚未靠岸就立刻架起機關槍向岸上群眾掃射，很多人被打爆頭、斷腿甚至肝腸滿地，連孕婦、小孩也難以倖免，部隊船隻晚上靠岸後，碼頭附近一帶已血跡斑斑」。

據歷史學者張炎憲表示，二二八在基隆，粗略以三月八日作為分界，三月八日之前，軍警與台灣人已有零星的衝突對峙；三月八日下午後局勢逆轉，國民政府軍隊以大軍壓境的武力優勢展開追捕獵殺，基隆幾乎成了煉獄。

鐵線穿手腳 百姓被丟入港

基隆死亡的知名人士，包括副參議長楊元丁、名醫郭守義、牙醫楊阿壽（後來也當上副參議長）的兒子楊國仁、大東公司廠長許清風、八堵火車站站長李丹修等人；還有更多不知名的基隆老百姓被以軍用卡車載到基隆港邊，用鐵線穿過手掌後直接丟入基隆港。

已經往生的林木（木巳）當年也被鐵線穿過手腳，他生前接受歷史學者張炎憲的訪問，描述幸運逃生的經歷；林木（木巳）說，他跟其他八人被帶到現在東岸停車場位置（當時是海灣），九個人被軍警用鐵線從手掌穿過手背，雙腳也從脛骨穿刺過，他是九人中的最後一個。

林木（木巳）表示，軍人用布蒙住他們的眼睛，沒多久就聽到槍聲大作，他被前面八個跌落的人拖拉下海，才幸運地沒有中槍，在海中拚命掙扎，與八個死者分開後游到岸邊，幸運逃過死劫。