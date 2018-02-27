〈中部〉老將新人爭出頭 國民黨澎縣長人選難產

2018-02-27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨寄望翻轉劣勢的離島澎湖縣，百里侯人選持續難產，傳出無黨團結聯盟主席林炳坤也有意參戰，讓藍營布局更顯困難，相較於藍營分裂，民進黨篤定由現任縣長陳光復爭取連任，也獲得立委楊曜鼎力相挺。

原本國民黨澎湖縣黨部已決議，建議黨中央徵召前縣長賴峰偉再度披掛上陣，但卻因基隆初選風波，加上部分戰將有意見，導致國民黨澎湖縣長人選難產，時光恍如倒流至八十六年賴峰偉第一次參選澎湖縣長，與前省議員許素葉歷經九次提名會議流會，最後才確定由賴勝出，代表國民黨參選。

其實賴峰偉當年以國民黨澎湖縣黨部主委之姿參選，也肩負為國民黨收復澎湖江山的重責，當時高植澎醫師代表民進黨，連奪二任縣長寶座，但卻因案由鄭烈代理縣長，今年狀況又重演，賴希望能再為國民黨奪下澎湖執政寶座，只是競爭者變多了，其中也曾擊敗現任縣長陳光復的前立委林炳坤，更是關鍵性人物。

另外，泛藍陣營除了賴峰偉、林炳坤兩雄相爭外，馬公市長葉竹林、前澎湖縣黨部主委鄭清發、科技大老許明仁、澎科大教授吳政隆、旅外商業名人陳大松等，都表現出當仁不讓的態度，反對陣營老將新銳百花爭鳴，對於尋求連任的現任縣長陳光復雖是優勢，但也透露出政績不佳的警訊，值得警惕。