〈南部〉228「和平之路」 卑南公所規劃立碑追念

2018-02-26

從初鹿後山到紅葉村10公里

〔記者黃明堂／台東報導〕從卑南鄉初鹿村後山走入，一路蜿蜒十公里到達延平鄉紅葉村，尋常無奇的山間產業道路，在七十一年前曾有卑南族頭目派族人掩護台東縣長走過，這段「頭目與縣長」化敵為友的事蹟，讓台東免在二二八事件淪為殺戮戰場！卑南鄉公所正在規劃立碑紀錄這段頭目與縣長的和平之路，鼓勵民眾健行賞景，也追念歷史。

頭目掩護縣長避難 化敵為友

二二八當年台東也有紛亂，發生了民眾包圍機場、車站，還有搶糧情況，更有青年武裝在縣政府前集會要求改革，縣府人員驚逃；原本應為對立兩方的卑南族初鹿部落頭目馬智禮，與時任台東縣首任官派縣長的謝真，走過這段十公里路成為好友，謝真因而拒絕跟隨國民政府濫行逮捕。

謝真是中國福建人，是一九四五年由國民黨政府派任的台東縣第一任縣長，一九四七年辭官回中國，數年前過世。他在一九八八年寫了自傳，道出二二八事件台東狀況，談及被卑南族頭目馬智禮營救過程。前年謝的兒子從中國到台東，將自傳交給馬智禮的家屬。

二二八事件發生時，謝真及外省籍官員家眷兩百多人先是躲到東市郊區的民宅中，因平地不安全，決定躲到山上，卑南族初鹿部落頭目馬智禮率數十位青壯族人嚮導及保護，從初鹿後山沿險峻山谷，到達延平鄉上里派出所，在這裡避難。

謝真在回憶錄中提到，當年最擔心是，高山族人產生妄亂，也確實發生了高山族人殺掉福建籍小學教師的事件，但馬智禮與族人卻不眠不休保護他們。

這條路從初鹿後山起始，前半段是上坡，沿途林相多樣變化，經過分水嶺後開始走下坡，有檳榔純林、農場，終點在紅葉村，但昔日上里派出所已不復見。