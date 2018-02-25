〈南部〉台南明起停水47小時 設103處取水站

2018-02-25

南化水庫直徑2米送水管汰換

〔記者吳俊鋒、王捷／台南報導〕配合台廿乙線拓寬工程，自來水公司順勢進行南化水庫重要送水幹管汰舊換新，二十六日（週一）上午八時起停水四十七小時，包含停水及水壓降低等區域，衝擊超過五十萬戶，這也是莫拉克風災迄今，全市停水規模最大的一次。停水也讓學校如臨大敵，其中崑山科大停課兩天，中華醫事科大延後開學。

26日上午8時至28日上午7時

停水期程為廿六日上午八點起至廿八日上午七點，長達四十七小時，有十六個行政區受影響。

停水範圍內的永康區崑山科大，決定廿六、廿七日停課，期末再補課，包含二二八紀念日，學生等於連休五天；仁德區中華醫事科大原廿六日開學，延後至三月一日再開學，暑假也延後兩天放假；其餘長榮大學、遠東科大、南台科大、台南應用科大等校，仍照原訂廿六日開學。

水公司第六區管理處長李丁來表示，汰舊換新幹管直徑兩米，路線從南化水庫送水到豐德配水池，再供應至市區各地，如人體大動脈般重要，才會「牽連甚廣」，全面停水近卅五萬戶，水壓降低有十六萬戶之多。

李丁來說，舊管已使用廿五年，將汰換成壽命四十年以上的延性鑄鐵管，目前新管已埋好，廿六日上午一關水就開始改接，分為兩個標段，分別在台廿乙線九空橋附近及與台廿線交會處，預計卅五小時完成，復水後十二小時內，可望全區正常供水，工程人員昨已駐點進行前置作業。

全面停水的範圍：大內區、山上區、左鎮區、關廟區、龍崎區、安平區、中西區、北區、東區，部分鄰里或路段停水：永康區、歸仁區、仁德區、新市區、新化區、善化區、南區。

臨時取水點24小時開放 上網可查

李丁來籲請民眾事先儲水備用，停水期間也設置了一○三處臨時取水點，廿四小時開放取水，相關地址可上網查詢，https://wateroff.water.gov.tw/。

另一方面，面對四十七小時大停水，靠水賺錢的冷飲業影響最嚴重，業者已事先儲水，如果水塔用光，考慮停業或到外縣市買水；五星飯店都有游泳池，有飯店已向外縣市購水，也有飯店暫停游泳池與三溫暖營運。

茶飲連鎖店清心福全指出，大台南地區分店有九十多間，都有儲水水塔，停水期間仍會正常營業，如果儲水提早用完，會視各店狀況暫時歇業。另一家茶飲連鎖店紅太陽也考慮向他縣市購水，或是暫時歇業。

五星酒店對於停水都表示不會影響到客人的權益，香格里拉已向台中購水，且游泳池正常開放；房間數相當多的大員皇冠酒店有儲水措施，游泳池正常開放；長榮桂冠暫停三溫暖與泳池，飯店則照常營業。