〈中部〉中台灣燈會登場 首日擠進20萬人

2018-02-25

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕中台灣元宵燈會廿四日分別在台中公園及清水港區藝術中心，以絢爛的主燈秀揭開序幕，共吸引廿萬參觀人次。今年燈會除了雙燈區、雙主燈，更特別的是日本青森縣平川市「扇型睡魔花燈」首度參展，帶給賞燈民眾不同感受。

中台灣元宵燈會昨起至三月十一日，在台中公園及清水港區藝術中心同步登場，台中公園主燈以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中心主燈則以「母犬守護」為主題，昨晚分別由市長林佳龍、副市長林陵三啟動主燈秀。燈會期間，兩燈區每晚七時至十時，每個整點上演主燈秀。

另外，日本青森縣平川市特別製作一座近五公尺高的「扇型睡魔花燈」，林佳龍與平川市長長尾忠行共同為睡魔花燈點燈，展現兩地的友誼。平川市並準備三千個睡魔小花燈，今晚七時十五分在台中公園發送。

林佳龍表示，今年燈會主燈秀名為「喜迎來富」，相信每個人今年都是好運旺旺來；另外，台中花博將於今年底舉行，期待能帶來一千萬觀光客，台中做為台灣的花都，將可藉由花博在國際打響名氣。

長尾忠行指出，平川市每年八月二、三日舉行睡魔祭典，進行花燈遊行，遊行隊伍最後有長十二公尺、高九公尺的大型睡魔花燈，歡迎台中市民親自去體驗。

觀旅局長陳盛山表示，除了主燈外，台中公園、港區藝術中心共有十九組主題燈、三組互動科技燈，以及七組水上裝置藝術燈，每組花燈各具特色。