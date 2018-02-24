〈北部〉學測成績亮眼 新竹實驗中學9人滿級分

2018-02-24

實驗中學逾70級分 有82人

〔記者王駿杰、廖雪茹、蔡孟尚／新竹報導〕大學學測成績昨天出爐，新竹市實驗高級中學（簡稱實中）七十級分以上有八十二人，佔全校應考人數的一半，滿級分更有九人，成績亮眼；新竹女中與新竹高中也各有一人滿級分。

竹中、竹女各有1人滿級分

實驗中學校長李健維說，九名滿級分學生中，除了林子權來自普通班，其餘皆為數理或科學班學生。

林子權說，國文與社會是他最弱的科目，高二時文科甚至排在全班倒數兩名，為補足弱點，他反覆做各種考題，暑假期間從每天早上七點念書到晚上九點。

滿級分學生：讀書要穩扎穩打

同校另一名滿級分學生熊陽碩擅長籃球、棒球、羽球等運動，他認為讀書要穩扎穩打、按部就班，運動也很重要，一定要適時放鬆，才有持續力。

實驗中學九名滿級分學生中唯一女生王俐心，因家中成員曾受癌症病魔所苦，有感於醫療人員的細心照護，她將台大醫科當作第一志願，希望以後當一位內外科醫師，對社會有所貢獻。

逾70級分 竹女41人、竹中79人、建功3人

新竹女中校長呂淑美說，新竹女中有一人滿級分，七十級分以上有四十一人，整體表現比去年好；新竹高中有一人滿級分，七十級分以上有七十九人，比去年增加二十人，教務主任趙硯稑表示，超過全國前標人數有五百三十六人，佔七十四％，表現很不錯。

建功高中有三名學生七十級分以上，學生王領崧說，感謝導師黃明珠的督促，每週要求他確實訂正模擬試卷，讓沒有補習的他透過大量練習與檢討，獲得七十級分佳績。

竹北高中有六十五名學生總級分超過全國頂標，二百四十六名學生總級分超過全國前標，突破歷年紀錄。其中數理專長班陳泓銘七十二級分全校最高，有多名學生原本成績不甚理想，在班導師王藝錡激勵下也考出好成績。

竹東高中有一人達六十級分以上、五十級分以上有九十八人，約佔全校高三生人數五分之一 。