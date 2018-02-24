〈北部〉成功工商汽車科 開設軍警專班

2018-02-24

加強考試科目 卅多位學生就讀

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕私立成功工商去年起在汽車科開設桃園第一個「軍警專班」，選讀的學生除了本科課程，會額外加強軍警學校入學考試科目，唯一的女生丁文晴說，她對警察工作有好感，加上家人、師長鼓勵，期許畢業後能順利考上警校。

校長鄒紹騰表示，校內有許多經濟弱勢的學生，希望學生在學習技能之餘，未來可以有份安定的工作、有助翻轉家庭狀況，另也讓職校學生有機會將軍警校納入升學道路的考量，因此從去年起在汽車科開設「軍警專班」。

鄒紹騰表示，目前汽車科有兩個班級，選讀「軍警專班」的學生有卅多人，三年內除了有一般汽車科的課程、考取相關證照，另安排加強國文、英文、數學、歷史、地理等軍警校入學考科的課程，為了讓學生多了解軍警職業、確認自己是否真有興趣，除了安排憲兵退役的導師李震亞負責帶班，可以隨時解決職涯疑惑，也不定期舉辦相關講座、計畫安排學生到警局及軍營參訪，且這學期打算與公職補習班合作教材，協助學生抓住考科命題方向。

鄒紹騰表示，「軍警專班」自由度很高，學生對未來可以有各種規劃，可以考軍警校，也可報考四技二專；學生范晨宥、鄭伯偉說，選讀軍警專班除了學技能，也多了一條路可以選擇，平時看警察執勤正義又帥氣，畢業後希望報考警校。

學生翁憲鴻說，同學中大多想報考警校，但他比較嚮往軍人生活，立定志向投考軍校；學生林詠誠則說，雖然選讀「軍警專班」，但他應該還是會走本科行業，畢業後盡早投入職場。