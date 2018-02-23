〈北部〉竹北新月沙灣流失 觀景台緊急封閉

2018-02-23

海岸線退縮200米 觀景台等遭侵蝕

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市知名景點新月沙灣，因海水沖刷、掏空沙灘，海岸線退縮約一、二百公尺，甚至已侵蝕到觀景台和保安林；竹北市長何淦銘表示，已緊急封閉觀景台，將運用行政院的特別統籌分配款，與水利、林政單位和縣政府合作，施作沙腸袋搶救海灘，以保護人民的生命財產安全。

將與水利等單位合作搶救海灘

經濟部水利署第二河川局副局長吳益裕表示，此問題與突堤效應、東北季風等多重因素有關，已運用今年的防汛搶險經費辦理招標作業，但受到水利法和開口契約的規範，僅能先辦理一百公尺內的海堤保護工（非沙腸袋），鞏固觀景台免於傾垮。

縣府：已提計畫 爭取前瞻經費

縣府工務處水利科表示，縣府去年底已提出計畫，爭取前瞻基礎建設經費，未來將儘量採取水利生態工法保護海岸。

何淦銘說，新月沙灣十幾年前開始出現沙灘被海水沖刷的情況，導致海岸線逐年退縮，他推估至今退縮約一、二百公尺。今年入冬後吹起東北季風，海水沖刷直逼岸邊的木棧道觀景台，平台基礎被掏空，防風林也傾倒，原本逾三公尺高的沙丘逐漸被削平，公所擔心平台垮掉，農曆年前緊急拉封鎖線禁止通行。海沙被海水帶走，岸邊一排烏魚養殖場的抽水設備也裸露，漁民自力救濟堆置沙包，以免抽水設備被破壞。

何淦銘說，過去水利單位多投擲消波塊防止掏空，但新月沙灣是觀光景點，並不適合。因此，第二河川局去年堆砌數十公尺長的石頭，作為第一道防護海堤。何淦銘表示，新月沙灣防風林後方約二、三百公尺就有住家和魚塭，他擔心再不處理，海岸掏空情形惡化，將威脅居民生命財產安全。

公所將先施作沙腸袋防止掏空

公所打算運用行政院一千萬元特別統籌分配款，與二河局合作搶救海岸，並持續向中央爭取補助。希望在三月底前先施作沙腸袋工程，防止海沙繼續被掏空。沙腸袋就地取材以沙填充沙袋，狀似香腸，每支重一百公噸。後續再視經費，往內砌砂石、鋪植披鞏固，再設置觀景平台、規劃沙灘排球等活動，總經費粗估約需八千萬元。