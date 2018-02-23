〈中部〉台灣燈會祈福求財 吉祥物「小白」夯

2018-02-23

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府舉辦今年台灣燈會，企業燈區由國內各大知名企業參與，聯邦銀行以今年生肖「狗」年的吉祥物Mykonos（小白）主題的裝置藝術燈組「希望」，讓民眾可在神社中祈福及寫掛心願卡片，吸引遊客欣賞。

台灣燈會企業燈區有電信業者「台灣之星」打造的科技燈，以大小、型態不同的立方體堆疊，搭配流動光束動畫；上銀科技與勤堃機械以精密機械手臂結合燈光秀，也相當吸睛。

聯邦銀行的主題裝置藝術受歡迎，遊客看到各種造型的小白直呼「超可愛」，搶著拍照，並前後搖晃祈福繩，向象徵財源滾滾的「＄」符號裝置藝術祈福；來自雲林的張姓遊客說，年節逛燈會，到銀行設置的主題花燈求財最應景。

聯邦銀行人員表示，同仁構思設計以「希望」為主題，由大型的小白做指引，走進鳥居後看見象徵「希望」的神社，由粉紅色「金豐收小白」坐鎮燈區，並有邱比特造型的「愛情小白」、拿著福袋的「幸福小白」、捧著鈔票與算盤的「賺錢小白」、搖著呼拉圈的「健康小白」、念書寫字的「智慧小白」和向上天祈求的「祈願小白」圍繞，庇佑民眾心想事成，人生各方面都豐收。

梅山太平村燈會 今晚點燈

另外，梅山鄉太平村「文昌鳳舞耀太平」燈會，今晚六點於三元宮廣場點燈；太平村長嚴清雅說，燈會請國際級藝術家王文志製作的主、副燈，白天是裝置藝術展，晚上變成閃耀燈會，「文昌鳳舞」主燈高七．六公尺，以特有的編織手法，將冷硬金屬營造出宛如竹枝柔韌非對稱自然曲線風格，獨樹一幟。