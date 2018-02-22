〈南部〉台東天后宮博筊 三聖筊開走轎車

2018-02-22

28人博得6聖筊進入決賽

〔記者張存薇／台東報導〕台東天后宮首度在春節期間舉辦博筊活動，最大獎是轎車一台，一千八百五十人次參加初賽，昨下午由廿八位博得六個聖筊的民眾參加決賽，台東市民吳晟瑋在女友林小姐鼓勵下參賽，決賽順利博出最多的三個聖筊，開心抱得七十萬元轎車而歸。

超過百年歷史的台東天后宮是台東重要的信仰中心，今年首度舉辦博筊活動，原本準備一千兩百份按摩棒當參加獎卻不夠發，最後還準備洗衣精、媽祖公仔當紀念品，最後有一千八百五十人次博筊。主委林有德指出，沒想到參加者這麼踴躍，明年會繼續舉辦，也希望媽祖保佑大家平安。

參賽者每人需先繳六百元，博到六聖筊以上者可進入昨天下午三時起的決賽，有的民眾集資參加，也有的一開始就博出笑筊、一連參加到第七次才博出六聖筊，有的家庭則派小朋友參加，最後有廿八人進入決賽。

因為昨天下午初賽還有人博出六聖筊，決賽時現場瀰漫緊張氣氛，第一位在決賽博筊的先生來自彰化，他很虔誠地先焚香祝禱，不過卻博無聖筊，吳晟瑋是第二個博筊，一連博出三聖筊，他說，是女友鼓勵他參加，所以初五忙到告一段落才到天后宮拜拜、博筊，昨天一開始還以為希望不大，以平常心看待，沒想到最後可以拿到轎車，剛好家裡也需要一部車，真的很幸運。

喜極而泣的林小姐則說，吳晟瑋一向有偏財運，所以都會參加這種活動，兩人也正規畫結婚。

除了吳晟瑋抱回一千八百CC轎車，二獎一二五CC機車由蔡秉翰奪得，三獎四十三吋電視機得主為洪素蓉、孫嘉鴻、朱家醇，其他進入決賽者都可得到一輛腳踏車。