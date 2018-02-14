〈北部〉新竹市博愛街通學步道 完成啟用

2018-02-14

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市博愛街鄰近東園國小、交通大學博愛校區與新竹高商，市府向營建署提出「竹市博愛街周邊通學步道縫補串聯計畫」，爭取到九百萬補助款，再自行編列三百萬元設置平整、寬敞通學步道，改善過去人行道狹小不連貫通行不易問題，昨天啟用。

改善人行道狹小等問題

工務處長陳永源指出，本次工程建置博愛街自學府路至食品路間路段人行步道，博愛街周邊有東園國小、交通大學博愛校區與新竹高商座落，過去人行道狹小且動線不連貫，更有機車停放阻礙動線，造成輪椅長輩、娃娃車、東園國小學童、交大師生都必須與車爭道，市府爭取營建署經費，啟動博愛街通學步道工程，建置寬一．五公尺至六公尺不等的人行步道，同時加強行人、車流分隔設計，藉此打造無障礙、友善的步行環境。

陳永源表示，本工程是由市府向營建署爭取「新竹市博愛街周邊通學步道縫補串聯計畫」，將博愛街道路南側寬六．七公尺的單向混合車道縮減為五．六公尺，行人動線自食品路口起則增為三公尺寬，並增設公車停靠區、汽機車彎及公共設施帶等。

市府昨啟用博愛街通學步道，由市長林智堅帶領當地學童共同體驗，林智堅說，為帶給民眾優質的步行環境，並串聯十八尖山、新竹公園兩項重要城市資產，他兩年來持續爭取經費，終獲營建署支持及交大支援用地，建置寬敞、平順的博愛街人行步道。