〈中部〉西螺果菜巿場內無充電站 電動車難推

2018-02-13

〔記者陳燦坤／雲林報導〕西螺果菜公司為降低交易場空氣污染，這幾年竭力推動電動車，但業者認為電動車續航力不佳，市場內無充電站，相當不便，替換意願不高，農委會主委林聰賢昨視察果菜公司，請地方政府加緊推動汰換柴油車，改善交易環境與空氣品質。雲林縣環保局回應，已與台電協調設置充電區，提高業者改裝意願。

柴油車排放廢氣 農委會主委關切

春節將近，農委會主委林聰賢昨天在立委蘇治芬及縣議員蕭澤梧、廖秋萍、廖錦珠等人陪同下，前往西螺果菜公司了解菜量供應現況，菜販普遍向主委反映價格平穩。林聰賢強調，農委會目前沒有釋出進口冷凍蔬菜打算。

但林聰賢對對交易區柴油車排放廢氣、造成空氣品質不佳相當關切，希望加速推動以電動車替換柴油車，降低廢氣污染，西螺果菜公司說明，低污染電動車推行多年，但業者接受意願低。菜販則指出，電動車載貨量低且續航力不如柴油車，尤其市場內沒有充電站，使用電動車不方便，多數攤商仍以柴油車為運輸工具。

業者改裝意願低 縣府盼台電協助

業者接受度低，西螺果菜巿場、鎮公所也無奈，因設置充電站受限現有法規，欲引進民間電動車業者設站，也須依法招標，儘管縣府提出電動車補助計畫，菜販接受度依舊不高。

縣議員廖秋萍表示，去年她曾召開座談會向業者說明，若以原車體改裝，中央與縣府補助費用可達七成，雖然去年改裝數量提高至三成，距離全面汰換還是有一段距離；縣議員蕭澤梧則建議將補助改裝期限由今年底再延長，再試著說服業者改裝電動車。

林聰賢表示，縣府及鎮公所須加緊努力推動政策，中央才能協助；縣環保局則回應，已與台電協調，希望在載電量容許範圍設置充電區，提高業者改裝意願。