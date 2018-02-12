〈南部〉地震+寒流 大樓外牆易剝落

2018-02-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕花蓮地震頻傳，加上近來寒流襲台溫差大，建築物外牆因收縮膨脹，容易發生剝落，高雄市工務局緊急呼籲，如果大樓外牆影響公共安全，遲未改善，最高可處三十萬元罰鍰。

三年多前，高雄市工務局建管處曾針對全市七千棟六樓以上建築物外牆，進行大規模劣化清查，發現一○六四棟有磁磚剝落情形，其中最嚴重的三百多棟，磁磚開始隆起，隨時可能掉落，已要求限期完成改善。

根據當時調查，另有兩千棟的外牆出現白華現象（俗稱壁癌），但沒有立即掉落危險。

經過調查、補強，這三年來，高雄市並未發生嚴重的磁磚剝落傷人事件，但隨著屋齡逐漸老舊，加上今年來花蓮地震、氣候的溫差也特別大，建管處提醒民眾，這段時間外出時，請盡量於建築物內騎樓行走，大樓管委會更應留意外牆磁磚狀況。

工務局長趙建喬表示，大樓住戶及管委會於溫差太大，或地震、颱風大雨過後，應立刻巡視外牆是否有磁磚隆起或剝落情形，如果無法在短期內修繕，應詢問專業技師，評估設置外牆安全防護網架等臨時性工程，以避免磁磚等掉落而傷人。

趙建喬強調，民眾若發現大樓外牆磁磚有剝落或隆起情形，可打1999通報，工務局確認有影響公共安全，會在現場張貼「當心墜落物告示」，並要求建物所有權人及使用人限期改善，如未改善，將處六萬元以上、三十萬元以下罰鍰。

民眾若對外牆安全有疑慮，市府四維中心五樓建管處於每週三上午十點至十二點，均有土木技師、結構技師與建築師等公會派專業技師駐點，提供對建物構造及外牆安全的免費諮詢。