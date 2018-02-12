〈台北都會〉〈台北過好年系列六【走廟篇】〉 廟宇走春 求財祈福賜姻緣

2018-02-12

保安宮 初一抽國運籤

〔記者周彥妤／台北報導〕歲末年終，狗年將屆，許多民眾會於農曆年節到廟宇走春拜拜，祈求來年平安健康，諸事順利。盤點台北市今年宮廟新春系列活動，正月初一至十五活動不間斷，不論是祈福、保健康、迎財神或求姻緣等，民眾均可視需求選擇，也可飽覽台灣庶民生活中，扮演舉足輕重角色的廟宇文化。

主祀「保生大帝」的大龍峒保安宮，為國家二級古蹟，依慣例於二月十五日、除夕晚間十一時舉行祈福敲鐘儀式，緊接著於初一凌晨抽出國運籤，預測的籤詩內容是每年外界關注焦點。

行天宮 除夕夜通宵開放

香火鼎盛、外籍觀光客絡繹不絕的行天宮，除夕夜通宵開放，二月十六日、初一凌晨零時舉行「三獻禮」，在莊嚴鐘鼓聲中迎接聖駕，恭祝元始天尊聖壽無疆，信眾可在吃完年夜飯後，前往參拜祈求新春好彩頭。

霞海城隍廟 拜月老求姻緣

除了祈求來年平安順利外，若欲脫離單身、尋求好姻緣，不少人會到台北霞海城隍廟「拜月老」，由於民間盛傳十分靈驗，年年答謝月老牽線的佳偶不計其數，吸引大批香客慕名而來。

龍山寺 「鑽燈腳」添丁也祈福

至於主祀「觀世音菩薩」的艋舺龍山寺，三川殿前有一對全台唯一的「銅鑄蟠龍柱」，正面牆堵則由花崗石與青斗石混合組構而成，牆上故事多出自三國演義和封神榜，富有教育意義。每年自除夕起舉行的「鑽燈腳」活動，過去意謂著婦女求子添丁，現今則有吉祥祈福的意義；另外，民眾也可就近前往「剝皮寮」歷史街區，感受艋舺昔日風情。

位於信義區福壽山麓、主祀「瑤池金母」的松山慈惠堂，往年都是在五月左右的文化季舉辦「鑽轎底保平安」活動，去年額外在農曆年節首度舉辦，由於民眾反應熱烈，今年也將續辦，開放信眾排隊鑽轎腳，以求消災解厄，迎接新年。