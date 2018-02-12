〈台北都會〉萬大線拆遷案 居民陳情 盼比照東門站

2018-02-12

〔記者邱書昱／新北報導〕捷運「萬大—中和—樹林線」第二期工程預定設站位置，仍規劃當中，不過有民眾向新北市長朱立倫當面陳情，不願土城區金城路三段西側與金城路三段一三九巷交叉口變更為捷運開發區，對此，新北市捷運工程局副局長李政安表示，後續會再召開說明會與住戶充分溝通。

須徵收60戶民宅惹議

陳情民眾認為，有關LG09車站出入口Ａ規劃在金城路三段西側與金城路三段一三九巷交叉口，但該處是完整五層樓公寓社區，外觀與結構良好，須徵收六十戶民宅，將來原地重建也無法一坪換一坪，因此不希望拆遷。

民眾建議比照東門捷運站，將出入口設計在人行道，不影響當地居民；也有人認為，現規劃車站出入口Ａ斜對面為公園、加油站、商場及廣場，更適合作為捷運開發區。

陳情民眾也建議，LG09車站可以往前移至金城路三段二五七號旁私人空地違建及老舊鐵皮工廠，而對面的養豬豬舍、私人停車場及違建老舊鐵皮屋，外觀影響市容，可以開發為捷運開發區。

都計變更將開說明會

李政安說，目前是在都市計畫變更階段，陳情民眾所指的地區周遭沒有公有土地，因此徵收土地會盡量減少損失，同時計畫建設聯合開發大樓，將出入口設立於樓內，同意參與開發的民眾也能搬遷入住，若不願參加開發，可以依照市價賣給政府。

對民眾的意見捷運局會充分說明，必要時會找地主討論開發區範圍及權利說明。李政安舉例，環狀線第一期的十四張站基地，也曾面臨過歷史古厝拆遷等問題，兩年的持續溝通承諾會再重建，最後雙方也達成共識。