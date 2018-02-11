〈南部〉崗山之眼14日營運 觀光公車接駁

2018-02-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄首座天空廊道「崗山之眼」二月四日開放試營運後，人潮擠爆，高雄市觀光局表示，「崗山之眼」將於十四日（小年夜）正式收費營運，已安排每天八部以上觀光公車接駁，呼籲民眾多搭乘。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，通往小崗山「崗山之眼」園區的山區，路況窄小蜿蜒，為保障遊客行車安全，目前園區均由接駁車搭載遊客進出，一般自小客車無法上山。

經高雄市觀光局協調，阿公店水庫、森林公園、菜寮路停車場、大莊公園等停車場，共約二五七格車位（含十格無障礙車位）供遊客停車使用，觀光局也向中央爭取停車場新闢工程經費，預計年底前可再增加約六十格車位。

此外，觀光局也首創與計程車業者合作，推出共乘計程車，共有超過三十部共乘計程車於各接駁點提供服務。

觀光局呼籲，前往「崗山之眼」遊客，儘量搭乘高雄捷運紅線到捷運南岡山站（R24站），從一號出口搭「紅68」至大莊公園後，再轉搭觀光公車或共乘計程車上山。

「崗山之眼」於二月十二、十三日休園，進行環境整理，不對外開放，十四日起正式收費營運，一般民眾全票六十元、半票三十元，團體票及套票另有優惠。詳情可至崗山之眼天空廊道網站（http://khskywalkpark.com） 查詢。