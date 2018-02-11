〈北部〉花蓮市區水管破上百處 網民架圖資系統抓漏

2018-02-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震把市區的自來水管震得破管漏水多達上百處，水管猶如被炸過，柔腸寸斷，災後第五天仍有八千多戶無水可用，自來水公司為找出地下破管點，從西部調人支援，另有資訊工程師架設自來水況回報系統，將資料轉成ＧＩＳ圖資，盼助專業人員找出漏水處，以加快搶修。

負責系統架設的是「壽豐印象團隊」的盧紀燁、陳哲銘。盧說，自來水管埋在地下，抓漏不易，立委蕭美琴找他們，盼透過他們的資訊專業協助，他們昨用很簡略方式架設「0206花蓮大震自來水況回報系統」表單連結：https://goo.gl/WbYp5H。

助專業人員加快搶修

盧紀燁說，後端收到表單後初步整理，分類出無水可用、有水可用（與震前沒有變化）、有水可用（自來水明顯變小）、有水可用（自來水明顯變大）、有水可用（自來水公司來修復過了）等，然後整合GIS、GoogleEarth標誌出相關位置，透過大量數據，搭配自來水的專業圖資，供專業人員從圖面研判、預測可能漏水處，加快速度。

蕭美琴說，花蓮很多地方停水，民眾很痛苦，她一直追蹤修復進度，但修妥一個大管線，卻又發現更多地方損壞，花蓮市已知水管損毀待修就有一百多處，且都在地下，還沒找到的更多，自來水公司在花蓮有四組人馬，再從外縣市調度廿一組維修人員進駐，廿四小時輪班搶修。

臨時取水站可上網查詢

自來水公司第九區管理處指出，因地震造成供水管線多處脫接破損，地震後停水用戶原本高達四萬戶，經緊急搶修附掛尚志橋下兩條六百mm送水幹管漏水處，修復送水後又發現往新城北埔五百mm幹管漏水，搶修後還發現許多市區管路都在漏水，不過目前停水戶數已降為八千多戶，目前已設置三十處臨時取水站，可上網查詢：https://www9.water.gov.tw/。