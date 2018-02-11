〈中部〉企業贈科技鞋墊 30農民足感心

2018-02-11

客製化打造 每雙價值三千元

〔記者陳冠備／溪州報導〕「足」感心！農夫因為長時間穿雨鞋在泥濘不平的道路務農，硬梆梆的鞋底容易造成足部酸痛，進而影響身體健康，出身農家的歐立達股份有限公司董事長陳逸弘，體會盤中飧得來不易的辛苦，決定免費提供三十雙每雙價值三千元的科技鞋墊給彰化溪州鄉農民，希望用高科技減輕農作時雙腿的負擔。

陳逸弘昨日帶領團隊到溪州鄉喬咖啡夢想屋，使用特殊的壓力量測版幫農民測量足部壓力，再依腿型、足弓型，剪裁出最適合農民的鞋墊尺寸，專櫃級的服務讓農民們受寵若驚，也直呼套上鞋墊的雨鞋「好像變輕了」。

陳逸弘說，去年與喬咖啡夢想屋老闆陳俊禎聊到返鄉開咖啡店的心得，聽聞當地農民因長時間穿雨鞋工作，而有足部受傷的狀況，希望能幫農民找到方法解決。想到自己小時候也常穿雨鞋到農田工作，因為悶熱又不合腳覺得不舒服，當時夢想如果有一片能針對足體改善的鞋墊就好多了，因此加入響應，提供三十雙高科技鞋墊給農民改善問題，也算為以前的自己圓夢。

保護足膝 雨鞋不再硬梆梆

務農二十多年的李姓農民表示，自己有高足弓，穿雨鞋走路都用前掌與後足出力，長期下來膝蓋、足部都出現疼痛，這次套上科技鞋墊後感覺雨鞋變輕了，希望能減少受傷；明道大學休閒保健系學生江貞輝說，常利用課餘到農田幫老農扛重物，因為自己是扁平足，蹲下動作容易往後倒，套上新鞋墊，蹲下時變得輕鬆多了。

溪州鄉長黃盛祿昨日也出席感謝陳逸弘董事長善行，表示農民勤儉，常為工作忍耐犧牲健康，這次陳懂看見農民需要，無償付出解決長久的問題，精神令人敬佩。