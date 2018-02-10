〈台北都會〉《少子化》私校配合減招 怨公校沒同步

2018-02-10

教局︰公校明年起每班減招一人

〔記者蔡亞樺／台北報導〕少子化浪潮不可逆，台北市高中職學校面臨招生壓力，台北市教育局打算「雙管齊下」，推動公、私立減招計畫同時「減班且減人」，不過有私校校長昨在公私立中學校長會議抱怨，少子化加劇私校招生困難，已成為全面性災難，但今年僅私校配合減人，公校卻維持，沒有減班也沒減少招生人數；為此，教育局長曾燦金解釋，因招生簡章審核時間的影響，所以今年來不及，公校從明年開始確定每班減招一人，從現行每班卅六名學生降為卅五名。

教育局昨在北市建國中學舉辦中學校長會議，聚焦在少子化衝擊招生的議題；北市私立大同高中提案，少子化加劇私校招生困難，已成為全面性災難，教育局推出公、私校減招計畫，應多留意並給予私校關懷與協助。大同高中校長陳火炎說，一○七年度每班五十人減了三人，學校本來是可以招滿的，但在教育局一聲之下就配合減招，公校卻沒有減班減人。

陳火炎呼籲，減招計畫希望公、私立一起來；曾燦金強調，少子化問題是要共同面對，會要求同仁擇期邀私校代表一起來討論。

曾燦金說，一○七年度公校招生簡章要事先審核，時間來不及，不過一○八、一○九年會要求公校每班減一人；他也鼓勵私校「自救」，可思考轉型或類科調整，讓辦學更有特色，吸引學生就讀。

因應環境 教局建議調整職業類科

曾燦金舉例，私校從產業需求與大環境變動，自主調整校內的職業類科，例如今年就有三私校要開辦長照服務科，或者思考轉型發展，私立高中往下辦學開設國中部，或能向上發展，目前實驗教育法有公告，高中職可改隸為實驗大專學校，但作業細節尚未公布，這些都是私校可以考量的方向。