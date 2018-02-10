〈北部〉桃園最大的圖書館 4月完工

2018-02-10

〔記者周敏鴻、陳昀／綜合報導〕桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館的新建工程進度已達八十六％，四月完工後將進入內裝程序，預計今年十月底可啟用，未來將規劃有音樂樹的戶外音樂地景公園，讓民眾可以在樹下聆聽台灣民謠的美好。

市長鄭文燦昨天前往視察新建工程，他說，舊龍潭分館建於一九七九年，使用即將屆滿四十年，桃園升格後，配合龍潭區公所、戶政事務所遷往行政園區的計畫才決定遷建，有「台灣民謠之父」美稱的鄧雨賢，創作多首膾炙人口的歌曲，市府為整合相關歷史，另將龍潭分館的Ａ棟二樓規劃為鄧雨賢台灣音樂紀念館與辦公空間，其餘樓層將做為藝文展覽、親子閱覽空間等，至於Ｂ棟則是獨立的展演空間，讓龍潭區民眾能就近欣賞各種高水準的表演。

鄭文燦說，總經費高達五億兩千萬元的龍潭分館，將是桃園市內最大的圖書館，除了豐富館藏以及鄧雨賢所處年代的文史典藏、台灣音樂史料典藏、影音圖書資料，綠建築的造型將成為龍潭區的文化地標與地景公園。

另外，市立圖書館推動社區購書補助，鼓勵社區利用閒置空間打造閱讀空間，通過的社區可補助五萬元到十萬元，即日起至五月五日開放已立案的公寓大廈或社區申請，二月廿四日、三月三日將在市府文化局、市立圖書館平鎮分館召開說明會，詳情可上市圖官網，電洽：286-8868轉2025。