〈台北都會〉土城沛陂里納公共污水道 中央允補助

2018-02-09

市府︰工程難度待克服

〔記者邱書昱／新北報導〕位於土城工業區服務中心的沛陂里，人口數將近五千，尚未納入政府公共污水下水道系統，立法委員吳琪銘昨天邀請相關單位勘查，達成共識，內政部營建署下水道工程處承諾儘量補助經費，不過新北市水利局指出還有工程難度待克服。

吳琪銘與新北市議員彭成龍、林銘仁邀請內政部營建署、新北市水利局及經濟部土城工業區人員商討，爭取沛陂里納入新北市公共污水處理系統。

經濟部工業局土城工業區表示，污水處理廠去年最大日處理量已接近核准量，且廠內沒有空間可以擴建，此外，工程經費更高達二億零五百萬元，若納入工業廢水處理系統，居民每年還要繳近三千萬元的污水處理費，如果納入公共污水下水道，所需的工程費預估僅一億二千六百萬元，並且免收處理費。

須找公有地設揚水站

新北市水利局污水下水道工程科長傅光維建議納入公共系統方案，目前評估優選的方案，是經由中山路轉中興路納入土城污水系統，但是工業區既有道路管線密布，且穿越大安圳和捷運若施工上困難，需要使用壓力流，工業局必須找一塊公有地設揚水站。

營建署下水道工程處北區分處長巫宏偉承諾，市府按照程序提出經費概算後，「想辦法籌給他們」。土城區長楊志宏說，水利局提出的工程問題，後續仍要與土城工業區協調，盼營建署按照比例補助，讓沛陂里下水道能盡早完成。