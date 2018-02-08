〈台北都會〉台北轉運站 春節啟動站外下客

2018-02-08

〔記者黃建豪／台北報導〕農曆春節期間，台北轉運站將按往例實施「部分路線站外下客措施」，在小年夜的二月十四日以及初五春節收假的二月二十日下午三時至晚間十時之間，會在轉運站周邊的台北車站東三門及西三門規劃兩處站外下客地點，用路人要注意的是，因客運在車流量龐大的台北車站及台北轉運站外上下客，勢必對交通造成影響，因此實施站外下車期間，會加派警力加強驅離、取締違停車輛。

公共運輸處指出，為避免轉運站瞬間湧入大客車造成轉運站回堵，春節期間台北轉運站，實施站外下客的國道客運路線，包含：和欣（台南路線）及阿羅哈客運於台北車站西三門臨時停靠區停靠下客；國光客運（彰化以南，除南投外路線）於台北車站東三門停靠下客。

公運處提醒，兩處站外下客地點，除了國道客運外，禁止其他車輛臨停，並提醒民眾，搭乘和欣、阿羅哈及國光客運的時段接送地點會改在台北轉運站，避免因改變下客地點而影響返家行程；現有常態的站外下客路線則維持不變，且台北車站（承德）停靠區除現有路線外，再增加和欣客運七五一一路線停靠下客。

公運處預估，假期前後二月十四日及二月二十日兩天，為台北轉運站疏運高峰，台北車站周邊於忠孝西路、中山北路、重慶北路及南京西路等範圍內大客車交通量將進入最高峰，提醒民眾儘量避開該區域內道路，尤其南京西路、市民大道等路段，建議改走替代道路，前往台北車站請搭乘大眾運輸工具。

交通局也提醒，二月十四日及二月二十日實施站外下客期間，台北車站西三門、東三門周邊都會加派警察和義交，加強驅離違停車輛和取締。