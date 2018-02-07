〈南部〉民營直升機進駐蘭嶼 計畫延後

2018-02-07

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣蘭嶼鄉公所為解決東北季風期間，風速過大飛機就停飛多日問題，提出直升機進駐蘭嶼計畫，原定昨天與德安航空合作，啟動直升機協助試飛紓困，未料發生黑鷹直升機協助蘭嶼傷患後送勤務失蹤，蘭嶼鄉公所只好緊急延後計畫，何時試飛會再另行公布。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧表示，冬天強勁東北季風常讓台東往返蘭嶼的飛機停飛，船運一周只有兩班，考量鄉民有限時洽公、急迫生活往返、一般醫療及安寧返鄉等，不符合緊急醫療後送條件者，不會孤立無援，鄉公所與德安航空合作，試圖利用民用直升機紓困，只要飛機三天以上不飛，就開放鄉民有緊急需求時申請。

德安航空公司董事長郭自行指出，蘭嶼機場周邊地形特殊，東北季風季節只要風速過大，定翼機即無法起降，若船運又停航，蘭嶼宛若孤島，直升機可承受的風速較定翼機大，德安所有的兩架直升機雖非大眾運輸工具，但蘭嶼鄉公所考量鄉民需求，而提出直升機進駐蘭嶼計畫，解決現行定期航班及海上運輸受天候因素停航問題。

由於往返台東、蘭嶼的二月定期航班已經停飛五天，夏曼‧迦拉牧與德安航空溝通後，原定在昨天上午使用KAWASAKI BK-117-B2直昇機，在台東機場開始試飛，輸運孕婦、老人、小孩等不適合坐船的蘭嶼居民回鄉，協助蘭嶼鄉民醫療後送的黑鷹直升機卻在五日深夜失蹤，鄉公所緊急宣布延後。

蘭嶼鄉公所表示，民間直升機進駐蘭嶼計畫仍會持續，但試飛日期要再評估，應該會在農曆年節前後試飛。

至於蘭嶼、綠島醫療後送醫機制，台東縣衛生局醫政科長蘇美珠表示，經兩鄉衛生所醫師評估後，需緊急送醫治療的病患，符合空中轉診後送條件者，經空轉審核中心同意，由空勤總隊直升機後送，不符空轉條件者，仍有緊急就醫需求者，會轉由海巡署巡防艇協助運送，狀況輕微且可自行搭機的病患，則改搭交通船或飛機至台東市區。