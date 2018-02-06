〈南部〉亞洲首艘全新電力渡輪 「旗福一號」啟用

2018-02-06

第二艘年底投入營運

〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲第一艘全新電力渡輪「旗福一號」昨舉行擲瓶啟用儀式，將投入旗津─鼓山航線，後續第二艘電力渡輪「旗福二號」，預計今年底投入營運。

往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，去年雖受中客減少影響，搭乘減少六十萬人次，但總運輸人次仍高達六二○萬人次，不過，原有的柴油引擎渡輪除了耗能外，噪音、廢氣也不環保。

高雄市輪船公司於去年初，先將原為柴油引擎的「快樂輪」改造為電力推進渡輪，乘客反應很好。

可承載150人 46輛機車

交通局因此委由靖海造船廠，興建亞洲第一艘全新電力渡輪「旗福一號」，昨天下午由高雄市長陳菊擲瓶下水，環保署長李應元也南下參加啟用典禮。

「旗福一號」造價約五千五百萬元，全船總長二十五．二公尺，可承載一五○名乘客、四十六輛機車，並採用德國BAUMUELLER原廠機電設備，擁有八十顆電池，平均巡航速度六節，可連續行駛四小時。

電力推進系統 改善空氣品質

陳菊表示，「旗福一號」採用電力推進系統，行駛中幾乎聽不到噪音，每年可減少約六萬五千公升柴油使用量、十七萬公斤的碳排放量，改善高雄空氣品質。

高雄市輪船公司目前仍有八艘柴油渡輪，船齡都至少十年起跳，逼近十五年的使用期限，陳菊強調，未來三年，將逐步汰換柴油渡輪，改為電動渡輪。

輪船公司也發行「旗福一號」紀念商品，只要購買以高雄熊為主題的渡輪套票「黃金三角酷─水岸觀光護照」，都可獲得紀念紅包袋與文件夾，購買三本以上，更贈送「旗福一號」與高雄熊聯名款限量馬克杯。