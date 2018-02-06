〈北部〉4.5米高福犬亮相 貴賓犬小提燈23日起發放

2018-02-06

〔記者廖雪茹／北竹報導〕開學後才迎接元宵節，但新竹縣位在竹北市文化公園的元宵燈會，正積極佈置中，預計十三日起就會亮燈，陪縣民一起過年！市公所表示，廿四日起安排猜燈謎、精彩表演和冰冰SHOW元宵晚會等系列活動，貴賓犬小提燈則預定廿三日起發放。

竹北市市長何淦銘表示，今年是生肖狗年，深受民眾喜愛的竹北市元宵燈會，今年以「十犬十美有GO旺」為主題策劃系列活動；因元宵節在上班、上課之後，為了讓大家有過節的熱鬧氣氛，特別提前佈展，除了「福犬報喜旺新年」主燈，周邊更設置卅八座大型花燈。

燈會入口處設置一對神旺飛象迎賓，主燈則是一座含基座四點五公尺高的台灣土狗「福犬」。為了應景，「福犬」捨黑色改採討喜的黃金顏色，由新埔花燈名師傅劉興星父子攜手打造，預計廿三日點燈，定時啟動會搖擺尾巴、三百六十度旋轉的燈光秀。

市公所文化觀光課表示，除福犬主燈，公園四周有池塘嘻遊、十二生肖、土地公婆、五路財神、福祿壽三星等傳統燈區，還有特別設計的旺犬家族—狗狗情境燈區。

竹北燈會預計農曆年前十三日即亮燈展示（福犬主燈除外），年後一連兩個週末，於廿四、廿五日、三月三日及四日下午兩點起到晚上，在主舞台安排四場猜燈謎及主題活動。

三月二日元宵節當天，縣政九路下午二點起有胖卡餐車，四點發送暖心湯圓，冰冰SHOW元宵晚會自七點開始，邀請白冰冰主持，結合知名歌手一起鬧元宵，與市民共度佳節。

貴賓犬小提燈預定廿三日（週五）、廿四日（週六）、廿五日（週日）、廿八日（週三）以及三月二日（週六），下午六點在文化公園服務台發送，限量八百到一千兩百個不等，下午五點開放排隊，發完為止。