〈北部〉史努比在桃園燈節 家族成員逾30種造型燈

2018-02-06

花了6千萬舉辦燈節

〔記者許倬勛／桃園報導〕市府觀光旅遊局迎接農曆狗年斥資六千萬元舉辦桃園燈節，且繼十二年前的台中燈會後，再度取得美國「花生漫畫」的授權，讓史努比再次在台灣的燈節亮相！桃園燈節將於廿一日大年初六點燈開幕，市府也推出搭配四大燈區的套裝行程，邀請民眾「日遊桃園、夜賞燈節」，估計將吸引一百廿萬人次的遊客。

史努比融入桃園在地情

觀光旅遊局長楊勝評說，包含史努比家族成員在內，桃園燈節將展出超過卅種以上的造型花燈，有別於十二年前的台中燈節，當時「花生漫畫」對旗下卡通人物的動作造型審核嚴格，這次特別授權給市府，讓青溪橋的主燈打造成「史努比趴在機捷紫色車廂上」，象徵桃園高飛、新年好運。楊勝評並說，燈節的每個史努比造型花燈，都是結合桃園在地文化、獨一無二的，歡迎民眾前來觀賞同歡。

燈節預估120萬人次參加

楊勝評指出，過去三年桃園燈節都吸引約四十萬人次，市府今年在交通方面除了既有的公車路線外，針對桃園燈區與龜山燈區、水汴頭燈區與蘆竹燈區都增設臨時接駁公車路線，更有巡迴四燈區的接駁車。楊勝評強調，今年燈節分為四區可分散人潮，且南崁溪周邊的道路眾多，應該不會造成車潮壅塞。

桃園燈節今年移師南崁溪沿線舉行，分為桃園主燈區、龜山燈區、水汴頭燈區、蘆竹燈區，四大燈區各有主題特色，市府也結合各地特色推出遊程，讓民眾可以輕鬆遊玩。