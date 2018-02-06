〈中部〉寒士宴結合就業服務 助街友振作

2018-02-06

寒士圍爐 席開130桌

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市後車頭發展協會、西北獅子會等單位昨席開一百卅桌，宴請約一千三百位寒士提早圍爐，這些寒士雖貧困，卻不乏能人異士，只因時運不濟而落難，包括投資中國失利的台商或為愛私奔的女人，後車頭發展協會理事長鄭功進說，錦上添花不如雪中送炭，期待這場寒士宴，能勉勵寒士振作，並拓展愛心食物銀行的供應據點。

上述寒士宴已是第四年舉辦，今年共有東區與南區寒士（貧困者）或獨居老人、清寒學子約一千三百人參與，立法院副院長蔡其昌、副市長林依瑩等人也到場，身兼市議員與協會理事長的鄭功進，親手炒麻油雞，現場另有義剪、義診，以及市府勞工局就業服務處的就業諮詢。

不願具名與露臉的陳先生，五年前投資中國失敗，負債達上千萬台幣，他只能「逃離中國」，三年前逃回台灣，卻又不敢面對家人，身上沒錢淪為街友，在天橋鐵道下居住，已三年沒吃到麻油雞的他，昨天喝著熱湯感恩說，他已請勞工局媒介工作，希望能養活自己。

同樣不願具名的羅女士，年輕時與情郎私奔，之後才發現情郎有暴力行為，常被打得鼻青臉腫，她死心離開情郎，經濟卻一直困窘，目前已五十歲的她，期待能重回職場。

一寒士接受輔導 成功就業

另有一個值得欣喜的個案，陳小姐是第一屆圍爐的寒士，她後來參加市府社會局「幸福就業培力計畫」，歷經半年學習後，轉任私人企業，生活足以溫飽，昨天她捐款一萬元，報答當年的滴水之恩。

鄭功進說，這場圍爐席開一百卅桌，包括每人二百元紅包與過年小禮物，共斥資一百七十萬元，經費由後車頭協會、西北獅子會、企業、宮廟與民眾贊助，食材選購自建國市場，他期待建國市場能加入愛心食物銀行，落實食材零浪費。