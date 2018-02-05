〈中部〉翁章梁電視談政見 張明達辦造勢

2018-02-05

翁控國民黨介入初選 支持張

〔記者林宜樟、陳璟民／嘉縣報導〕下屆嘉義縣長選舉民進黨初選昨辦電視政見發表會，前農委會副主委翁章梁、縣議長張明達兩位參選人，僅翁出席闡述理念與政見，張並未參與，翁感到遺憾，認為張的做法「是縣民的損失、是不負責任的行為」；翁章梁舉例指控國民黨介入民進黨初選，他則是能守護民進黨的價值與路線且清廉的縣長，懇託鄉親接到電話民調時支持他。

張斥抹黑 指相挺非介入

張明達昨天下午在新港鄉舉辦造勢活動時受訪表示，相較於電視政見發表會，他選擇直接與鄉親面對面，請對手尊重彼此認為最佳爭取選民支持的方式，至於對手說國民黨介入初選是抹黑，「難道有國民黨友人挺我，就要遭人抹黑嗎？」

媒體人鍾年晃提問翁章梁，嘉縣歷經陳明文、張花冠執政，帶給嘉縣最大的改變是什麼？翁回應，陳「終結派系，清流共治」，將過去嘉縣的派系利益分配，轉變為重視理念和發展的政黨政治，張透過巧實力與媒體運用能力，讓台灣與世界看到嘉義，「兩人都很認真經營這塊土地。」

媒體人徐千惠關注翁章梁如何解決嘉縣是全國人口老化最嚴重的縣市？翁說，「嘉義縣經濟的根在於農業」，當選縣長要成立新農業發展委員會，在資金、技術、行銷和農業保險部分幫助農民，讓年輕人回鄉有工作、成家立業，降低老化比例，也將邀請NPO組織到嘉縣設點協助長照2.0等。

翁章梁質疑，「國民黨主席吳敦義是不是已下令要介入民進黨初選？」如議員吳思蓉、前嘉縣青工會總會長簡嘉億等人，多次公開支持對手或穿上對手的競選外套掃街，已經違反政黨政治、破壞民主制度，他不會讓國民黨藉機黑金復辟、讓嘉義走回頭路。

吳思蓉說，在初選階段把自己的觀點告訴鄉親，等國民黨推出縣長人選，會回鍋支持國民黨人選；簡嘉億說，張明達是他的結拜兄弟，雖然分屬不同政黨，但全民調不分藍綠，初選階段可以幫忙。