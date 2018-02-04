〈中部〉林厝交流道聯外道開通 高鐵變近了

2018-02-04

到高鐵彰化站只要10分鐘

〔記者陳冠備／田中報導〕彰化居民期盼已久，高鐵彰化站至林厝交流道聯外道路（東彰路）終於開通了，彰化縣政府昨日上午在高速鐵路彰化站旁辦理全線通車暨自行車體驗活動，縣長魏明谷不畏十度寒流與近千位民眾同騎自行車欣賞沿線道路風光，感受交通便捷性，並開心表示，高鐵到快速道路只要十分鐘，未來必能提昇高鐵載運量，希望每半小時增加一班次。

魏明谷昨日早上頂著十度冷風，先與一千多名群眾騎鐵馬體驗環新道路，隨後再主持開通典禮，他表示，本段道路是他上任後第一件視察的道路工程，也是縣府建構「三橫三縱、三鐵三橋」中，推動東彰道路建設的重要指標，雖然開通日天氣很冷，可是看到鄉親熱情參與，讓他深感一定要把交通做到最好。

魏明谷也說，聯外道未來南接國道三號，屆時南投、雲林民眾都能到彰化做高鐵，載客增加，班次就會增加，希望能提高每半小時一班。對此彰化高鐵站表示，彰化站平日搭乘人次約二千人，假日會來到六千人，高鐵都會針對假期加開全車自由座班次，加入官網APP都可查詢加開班次。

縮減五鄉鎮市區交通路程

真的快很多！田中鎮民陳春程說，雖然早上很冷，還是跟朋友來騎自行車慶祝通車，發現有了聯外道，可省去繞到縱貫線十分鐘時間，拜訪客戶方便很多；陳姓民眾說，家住員林市，以往幾乎不會來田中搭高鐵，可是聯外道開通後，省了火車轉乘時間，會考慮來此搭乘。

彰化高鐵聯外道路全長九點四公里，耗時四年總經費三十五億打造，道路途經員林、社頭、永靖、田尾、田中五鄉鎮市區，開通後可大幅縮減民眾通往台七十六線林厝交流道與高鐵站的交通路程，若從兩地往返更只要十分鐘，可望增加員林人利用高鐵的意願，亦大幅削減東彰縱向道路中山路、山腳路易壅塞的問題。