〈南部〉大眾運輸免費 青埔站增幅53％最高

2018-02-03

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄市去年十二月起實施三個月的「冬季大眾運輸免費搭」，長程旅次的青埔站增幅最高、達五十三％，一月平均增幅則為二十七％，顯示這項措施可吸引較長程地區的民眾搭乘。

高雄市去年十二月實施的「冬季大眾運輸免費搭」，平日尖峰時段（上午六點半至八點半、下午四點半至六點半）搭乘捷運都免費。交通局表示，捷運去年十二月的平日尖峰時段，平均增幅二十六％，今年一月平均增幅二十七％，再次刷新尖峰時段運量增幅紀錄。

吸引較長程地區民眾搭乘

高捷公司統計，今年一月，每位旅客平均旅次長度為九．八公里，比去年同期七．五公里，增加約三十％，顯示實施大眾運輸免費政策，可吸引郊區較長程地區的民眾搭乘，改變市民通勤習慣。

橋頭火車站、大東站名列2、3

統計增幅最多的三個車站，分別為楠梓區的青埔站五十三％、橋頭區的橋頭火車站四十一％、鳳山區的大東站三十八％。

在鳥松區長庚醫院上班的李先生表示：「原本往返小港住家，都以汽車通勤，現在改搭大眾運輸，每月省下約四千元停車費及油錢，真的省很大。」

除夕至初五算假日 尖峰正常收費

交通局長陳勁甫提醒，「冬季大眾運輸免費搭」將於二月底截止，但除夕（二月十五日）到初五（二月二十日）的春節期間，算是假日，因此尖峰時段搭捷運仍正常收費。

〈tag_a1月輕軌人次 比去年12月減22％〉

另外，高雄輕軌今年一月每日平均運量為八八八三人次，比去年十二月一萬一三九八人次減少二五一五人次、減幅達廿二％；高捷研判因一月份邁入期末考階段，出遊人數驟降，導致輕軌運量減少，預期二月進入寒假與春節連假，輕軌運量會再增加。