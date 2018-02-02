〈中部〉嘉縣縣定古蹟日新醫院 將轉型醫療文化館

2018-02-02

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣縣定古蹟朴子市日新醫院，由縣文化觀光局委託雲林科技大學建築與室內設計系助理教授蘇明修團隊，進行調查研究、修復再利用計畫，昨辦交流工作坊，與所有權人配天宮、鄉親討論未來活化利用方向後，宣布將轉型為「朴子醫療文化館」。

日新醫院為嘉義市長涂醒哲的祖父涂爐醫師創辦興建，迄今八十一年歷史，為兩層洋樓式建築，融合西式、和式及台灣三種建築型式，是少見的庭院式別墅型西式醫院。

五年前，日新醫院所有權人打算拆除醫院建物，將土地賣給建商，經蘇明修等地方人士奔走爭取保留，後由縣府指定為古蹟，配天宮出資三千萬元向建商買下。

朴子市長王如經、配天宮董事長黃清田、縣文觀局長許有仁，和涂爐女兒涂淑嬪、涂淑媛，昨到場參加工作坊開幕；蘇明修說，預計今年完成歷史、建築調查、修復再利用規劃，除與廟方討論達成共識，也希望聽取民眾意見；黃清田表示，感謝學術單位規劃，配天宮未來會好好維護及利用。

將舉辦朴子醫療文史等主題展

日新醫院初步規劃為配天宮附設朴子醫療文化館，將有特展空間，舉辦媽祖、朴子醫療文史等主題性展覽，及醫療文化常設展，庭院部分則規劃媽祖咖啡，或在節慶時結合花燈進行裝置等；許有仁說，等團隊提出修復再利用的細部設計後，文觀局將協助向文化部申請經費補助。