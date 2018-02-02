〈中部〉台中簡單交通APP 輕鬆規劃春節旅遊

2018-02-02

〔記者張菁雅／台中報導〕春節出遊規劃路線、找停車場免煩惱，市府與科技公司合作開發「Easy Traffic簡單交通」APP，即日起開放下載。市府資訊中心表示，該APP結合交通運輸規劃與即時大眾運輸資料，提供停車場、拖吊場、車隊叫車服務等資訊，還有客製化訂閱服務，讓民眾輕鬆規劃個人旅行。

找路、搭車、停車、叫車 都方便

資訊中心表示，為展現政府開放資料品質，經濟部工業局補助景翊科技公司開發「Easy Traffic簡單交通」APP，由業者提供資料正規化工具，政府提供所需的資料，達到跨機關整合資訊。

資訊中心指出，坊間有許多交通類的APP，大多是單一性質，民眾要查詢公車到站時間、附近停車場、規劃路線及導航等，必須使用不同APP，「Easy Traffic簡單交通」則為複合式APP，提供台鐵、高鐵時刻表、拖吊場資訊、車隊叫車、停車場位置及停車費用查詢，還能看到重要聯外道路、國道與快速道路的即時影像，出門前就能掌握路況。

可記錄常用路線 公車快來會提醒

資訊中心表示，民眾進行路線規劃時，輸入起訖點位置，若選擇大眾運輸工具，APP會提供附近公車站牌、公共自行車站地點及距離；若選擇開車，除了建議路線，使用者也可以自訂路線。

另外，這款APP有客製化訂閱服務，若自訂路線，可把常走的路線記錄下來，訂閱後，就能在首頁看到常用的即時路況。若是公車族，可以記錄搭乘的公車路線及站牌，公車快到站前，APP會主動提醒，使用者就不必一直注意著時間。

資訊中心表示，由於這個平台在與市府合作前，原本就有一定基礎，因此，除了台中市以外，鄰近的彰化、草屯等地停車場、拖吊場等相關資料也都在裡面；APP已經開放下載，春節快到了，屆時可以做為民眾出遊時的好幫手。

陳小姐下載APP後表示，因為功能很多，要花一些時間熟悉操作，熟悉後，確實這個APP可以抵好幾個APP，尤其是有道路即時影像，出門前提早查詢路況，就能先做準備。