〈南部〉墾丁大街轉型徒步區 牧場擬闢外環道

2018-02-01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁大街攤販夜市觀光以及轉運站設置問題，近來受到外界矚目，當地業者希望大街成徒步區，部分民眾則要求取締攤販占用道路問題，墾管處檢討後，首次透露可能「穿越墾丁牧場內道路打造外環道」，讓墾丁大街成觀光徒步區，創造新觀光亮點。

墾管處：內部道路延伸 降低環境衝擊

「利用牧場現有道路通過壅塞大街，是對環境衝擊最小的方式。」墾管處處長劉培東說，地方曾討論從牧場北邊山區通過，或是拓寬原有大灣路，都影響周邊山海環境，從牧場內部道路延伸是最完美的方案。

墾管處分析，利用牧場內道路作為外環道取代台二十六線後，牧場行政建築物不受影響，與大街間的地帶還能規劃成草原體驗區，屆時墾丁大街夜市即可依地方自治劃設徒步區。

轉運站規劃 將邀交通專家審查

至於爭議多時的墾丁轉運站問題，劉培東解釋，最新的轉運站規劃資料中，草地減損不到二十％，將邀請交通專家審查，逐步改善墾丁的交通問題。

反對墾丁轉運站設置的恆春律師張怡，則重申會在明天審查會議抗議，她強調墾丁要的只是停靠站，不值得犧牲大灣海景草地。

至於外環道「解套」墾丁交通、攤販問題，張怡則痛批，牧場是墾丁的重要資產及景觀，反對外環道為違法占用道路出租攤販的「假房東」解套，希望墾管處嚴格把關墾丁轉運站設置問題，不要拿未成案的外環道混淆視聽。