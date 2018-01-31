〈南部〉風災再損 南橫東段修復拚110年通車

2018-01-31

尼伯特、艾利摧殘 三處受災嚴重

〔記者王秀亭／台東報導〕南橫公路因莫拉克颱風中斷迄今將近九年，原定今年全線通車，卻因風災、豪雨又釀新災情，公路總局第三區養護工程處表示，東段有三處災情較為嚴重，公路總局盤點東西段修復狀況後，以一一○年底為通車目標，不過，是否能如期通車，要看老天爺臉色，天候平順有助修復路段如期完工。

三工處處長林清洲表示，莫拉克颱風重創南橫山區，原本東段修復進度較西段快速，但一○五年間的尼伯特、艾利颱風及去年六月間的豪雨，讓南橫公路東段釀新災情，下馬段、摩天段路面下陷嚴重，六口溫泉明隧道工程在一○四年間發生大崩塌，迄今上邊坡岩盤仍有裂隙，向陽段也在今年有路面下陷情形，都有待克服。

關山工務段長孫百慶解釋，東段破碎的邊坡、岩盤較西段多，道路又位於陡峭破碎岩盤上，進行道路修復時，沒有緩衝區，增加了工程的難度，再加上高山氣候適合施工的時間有限，讓工程進度較難掌握。

孫百慶說，六口溫泉明隧道工程今年會先穩固滑動岩盤，並打掉因大崩塌而破碎的六跨隧道，再重新施作隧道；摩天段、下馬段分別因無穩固岩盤、大水側刷河床等問題，造成路面嚴重下陷，幾經修復仍難克服問題，今年二月會陸續發包，改以「軟工法」穩固邊坡及路面，向陽段兩處下陷路段也會繼續施工，另外，將在啞口山莊附近新建約兩百五十公尺的長跨境橋樑。

全線暢通 沒新災情為前提

南橫公路西段明年通車路段可望由梅山口上推至天池，孫百慶表示，目前東段僅通至向陽，預定一一○年底全線通車，是以沒有新災情為前提。