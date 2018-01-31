〈台北都會〉都更處合署大樓 將比公宅還貴

2018-01-31

〔記者郭安家／台北報導〕北市府將斥資五億元興建都更處新合署大樓，民進黨市議員周柏雅發現，該處營建成本每坪單價高達十七．五萬元，竟比公共住宅每坪單價十一．五萬元還貴，堪稱「豪宅級」合署大樓；質疑近年市府還砸錢闢建每坪造價十六．六萬元的稻香市場大樓都更，卻不願積極處理利用宿舍，等待都更、改建的宿舍就有九處，其中五處市警察局宿舍，罔顧員警權益。

如估算市府近年興建的新大樓造價，周柏雅說，都更處合署大樓每坪單價十七．五萬元，超過萬華雙子星每坪九．四五萬元、北投稻香市場聯合辦公大樓每坪十六．六萬元。若以每坪十萬元蓋都更大樓與稻香大樓，總計可節省五．六億元工程款！就算用公宅均價十一．五萬元來蓋，也可節省四．四億元，這四億元可蓋四千四百坪警消宿舍。

北市目前有四處警察宿舍待改建，位於北投區大同街、大安區瑞安街、中正區中華路二段、士林區社正街，基地面積共一三八七．八七坪；另外大安區通安街，財政局與警察局也持有基地面積共二六○．四五坪建物，仍在評估都更。評估都更建物尚有三筆、基地面積共一六九九．四一坪；另一筆基地面積三○八．八五坪環保局宿舍，則在進行官司。

副市長︰還要呈報

對於合署大樓造價比公宅昂貴，副市長林欽榮說，該試算造價，只是北市府編列預算的概估值，還要層層上報市府高層報告，願接受議員詳細檢驗，未來訂定造價時也會特別注意。

至於警察宿舍遲未都更，林欽榮則解釋，社正街宿舍公辦都更案，可望今年開工；此外，他也與市警局承辦人員協調，有些基地無法自行辦理都更，則由公務預算支應，接下來會進行大安區通安街警職員宿舍都更案，部分空間提供社區做區民活動中心。