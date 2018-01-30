〈南部〉春節抗流感 屏縣6院所開特別門診

2018-01-30

返鄉、旅遊人潮 疫情恐達高峰

〔記者邱芷柔／屏東報導〕農曆春節將至，連續假期返鄉及旅遊人潮湧現，預估流感疫情將達到高峰，為了避免春節期間急診塞車，屏東縣衛生局協調了轄區六家醫療院所開設類流感特別門診，讓民眾過年感冒不怕找不到醫生。

春節期間開設「類流感特別門診」的醫療院所，包括衛福部屏東醫院除夕至初四每天上午、初五下午；屏東基督教醫院除夕至初三每天上午、初四下午、初五上下午；寶建醫院初四及初五下午；潮州安泰醫院除夕至初三每天上午、初四至初五上下午及晚間；輔英醫院初五下午；東港安泰醫院除夕至初一上下午、初二上午、初四至初五上下午。

衛生局也統計縣內十四家大型醫療院所春節期間看診情形，除夕（二月十五日）到大年初五（二月二十日），大部分提供二十四小時急診服務。

年節看診 先上網或電話查詢

門診部分，除夕大部分為上午診照常，下午及夜間停診，除夕全日停診的有寶建、高榮內埔分院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院；初一至初三多數醫院一般門診停診，初四起多數恢復正常或部分門診，民眾看診前上網查詢或打電話洽詢看診情形。

衛生局表示，屏東縣本季流感重症確診人數共三十七人，類流感門急診共有四千九百餘人次，目前是流感高峰期，如有類流感症狀也請戴上口罩，並就近至縣內一百二十二家合約抗病毒藥劑醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需快篩就能使用公費藥劑。

衛生局也表示，屏縣各家醫院門診醫療服務科別及看診時段不同，民眾可上衛生局網站或衛福部「全民健保行動快譯通App」及利用免付費專線（0800-030-598）查詢。